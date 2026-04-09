DDT: Calendario «King of Gate 2026»

Quedó definido el calendario de encuentros para el torneo de eliminación directa «King of DDT 2026» de DDT Pro Wrestling.
► Calendario «King of DDT 2026»
El torneo King of DDT de este año contará con la participación de tres ganadores anteriores junto a cuatro debutantes. Todos los combates no tendrán límite de tiempo. El cuadro finaliza en las semifinales, donde los cuatro luchadores restantes se emparejarán mediante sorteo.
Recordando los 16 participantes:
- HARASHIMA
- Danshoku Dieno
- MAO
- Chris Brookes
- Yukio Naya
- KANON
- Takeshi Masada
- Hideki Okatani
- To-y
- Shinya Aoki
- Yuya Koroku
- Daichi Sato
- Kaisei Takechi
- Junta Miyawaki
- Kazuma Sumi
- Minoru Suzuki
El calendario queda así:
DDT “KING DE DDT 2026 1ST ROUND”, 04/05/2026
Tokyo Korakuen Hall
1. King De DDT – Round 1A: Danshoku Dieno vs. Kaisei Takechi
2. King De DDT – Round 1B: To-y vs. Takeshi Masada
3. King De DDT – Round 1C: Minoru Suzuki vs. Yukio Naya
4. King De DDT – Round 1D: Chris Brookes vs. Junta Miyawaki
5. King De DDT – Round 1E: HARASHIMA vs. Daichi Sato
6. King De DDT – Round 1F: Shinya Aoki vs. KANON
7. King De DDT – Round 1G: Hideki Okatani vs. Yuya Koroku
8. King De DDT – Round 1H: MAO vs. Kazuma Sumi
DDT “KING DE DDT 2026 2ND ROUND”, 09/05/2026
Shinjuku FACE
1. King De DDT – Round 2: Ganador De Lucha 1A vs. Ganador De Lucha 1B
2. King De DDT – Round 2: Ganador De Lucha 1C vs. Ganador De Lucha 1D
3. King De DDT – Round 2: Ganador De Lucha 1E vs. Ganador De Lucha 1F
4. King De DDT – Round 2: Ganador De Lucha 1G vs. Ganador De Lucha 1H
DDT “KING DE DDT 2026 FINAL!!”, 31/05/2026
Tokyo Korakuen Hall
1. King De DDT – Semifinal: X vs. X
2. King De DDT – Semifinal: X vs. X
3. King De DDT – Final: X vs. X