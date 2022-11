Nashville quiere ser sede de WrestleMania 43

Todo parece indicar que WrestleMania 43 se realizará en Nashville, Tennessee, la ciudad de la música. Las autoridades de la ciudad lo quieren. WWE lo quiere. Pero, hay una gran condición. Así lo ha revelado recientemente Mike Organ del diario local The Tennessean.

Y dicha condición es que dentro de los próximos cinco años, se construya un estadio de techo cerrado que ya ha sido propuesto en Nashville, y para el cual se buscan las decisiones políticas que puedan materializar dicho estadio.

El reportaje de The Tennessean relata que Butch Spyridon, Director Ejecutivo de la empresa Nashville Convention & Visitors Corp., se reunió hace unos meses con ejecutivos de WWE para motivarlos a que se decidan a realizar una WrestleMania en Nashville, específicamente, la WrestleMania 43.

Y dichas conversaciones se intensificaron en octubre pasado, cuando el alcalde de la ciudad, John Cooper, y los Tennessee Titans, equipo de la NFL, presentaron al Consejo de Nashville un borrador y unos primeros planos para construir un estadio cerrado.

Este hecho hizo que ejecutivos de WWE se comprometieran verbalmente con Spyridon a darle prioridad a Nashville al momento de elegir la sede de aquella aún lejana WrestleMania. Sin embargo, todo dependerá de si la construcción del estadio se lleva a buen ritmo para cuando llegue el momento de elegir.

Por ahora, todo está en veremos, pues el Metropolican Council en Nashville deberá de realizar una votación para definir si aprueba o no financiar la construcción de este nuevo estadio cubierto por una inversión de 2 mil 100 millones de dólares. ESPN describe así el estadio, como se puede ver a continuación en un video en 3D con el modelo del mismo:

«Las representaciones muestran al estadio con porches y unas terrazas abiertas que permitan vistas de Nashville, además de un techo traslúcido circular, y una variedad de áreas para los aficionados».

“We envision a potential new stadium that makes our community proud and enhances the reputation of our great city and state.” pic.twitter.com/cCPuPYTy4o

— Tennessee Titans (@Titans) October 25, 2022