Los 6 posibles rivales para Stone Cold en WrestleMania 39

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, Dave Meltzer confirmó en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter que Stone Cold Steve Austin y WWE sí se encuentran negociando un acuerdo para que La serpiente cascabel luche en WrestleMania 39.

Sin embargo, aseguró que los planes que se podrían estar barajando para Austin son ultrasecretos. Pese a esto, se atrevió a realizar un análisis de la situación, bastante detallado, y dejó una muy interesante lista de seis luchadores que perfectamente podrían ser rivales de Punk en la próxima WrestleMania.

► De 6 nombres, CM Punk sería el más adecuado para enfrentar a Stone Cold Steve Austin

«Una de las ideas más obvias sería la de usar a uno de los luchadores más jóvenes para trabajar con Steve Austin. Así como hicieron con Kevin Owens el año pasado, el talento más joven sería el encargado de llevar el ritmo del combate. Se haría con la idea de que al estar luchar contra Austin, este talento joven se impulsaría inmediatamente.

«Podría ser algún villano como Baron Corbin o Austin Theory. Austin saldría ganador de esta lucha, y aunque es una opción muy fácil de ejecutar, la reacción sería más débil que la del año pasado debido a que ya se utilizó esta fórmula en la WrestleMania pasada.

«La otra idea, que es mucho mejor, sería poner a Steve Austin en un escenario en donde pueda tener una lucha de ensueño. Las tres opciones obvias aquí para ser su rival son: John Cena, Brock Lesnar y CM Punk.

«El que Punk todavía esté bajo contrato en este momento con AEW, hace que esa situación sea legalmente imposible, a menos que Punk pueda negociar su salida de la empresa. La idea sería que uno de estos combates fuera el evento estelar de WrestleMania en una noche, y poner a The Rock vs. Roman Reigns como evento estelar de la otra noche.

Eso haría que fuera la WrestleMania más grande posible. De hecho, la convertiría inmediatamente en el WrestleMania más visto de todos los tiempos, aunque ya de por sí tienen ganado ser el WrestleMania más grande de todos los tiempos, sin importar qué, porque ya se han venido una gran cantidad de entradas a un bajo precio y las suscripciones a Peacock han estado subiendo bastante.

«Supongo que también podrías poner a Logan Paul en esa lista, pero, a pesar de que es el que deja la huella más grande ahora mismo a nivel mainstream, en la cultura popular, en mi opinión, estaría en un distante cuarto lugar, bien apartado de los tres que mencioné antes, que cualquiera de estos tres haría que su lucha contra Steve Austin fueran Dream Matches que se daría por primera vez.

«De los cuatro antes mencionados, creo que el nombre más grande para la WrestleMania del próximo año, sería CM Punk. Porque, además, se combinaría su lucha soñada contra Stone Cold con su regreso a WWE después de nueve años.

«Eso requeriría que Punk lograra salir de su contrato con AEW. Hace más de una década, se jugó con la posibilidad de una lucha de Austin vs. Punk, pero era un momento en el que Austin no veía posible regresar a la lucha libre.

«Austin vs. Lesnar sería gigantesco a nivel de negocios, pero estaría más dudoso de que esta lucha pueda pasar, aunque no es como que los dos no se tengan un gran respeto el uno por el otro. No hay una sola mala elección de estos tres grandes nombres antes mencionados.

«Pero, sería mucho mejor hacer un Austin vs. Cena dado que es una lucha de ensueño generacional, que hacer una lucha de Cena vs. Theory, que es en la que han venido trabajando desde el verano pasado«.