Hubo un momento en que parecía que las Horsewomen de WWE (Charlotte Flair, Becky Lynch, Bayley y Sasha Banks) iban a tener una lucha contra las Horsewomen de MMA (Ronda Rousey, Shayna Baszler, Marina Shafir y Jessamyn Duke). Pero estas últimas nunca acabaron de ser desarrolladas tanto como para que así fuera. Sí obviamente Rousey, quien actualmente es la Campeona SmackDown, e incluso Baszler, que si bien no está funcionando en el elenco principal tuvo una gran aventura en NXT. Pero tanto Shafir como Duke no; ninguna de las dos está en la compañía ahora.

► Demasiados egos entre las Horsewomen de WWE

Aunque ese no fue el único problema. Hablando recientemente en Renee Paquette en The Sessions, Marina Shafir, que actualmente trabaja en AEW, dio a conocer que había demasiados egos como para que dicho combate se llevara a cabo. Es una lástima porque no solo podría haber sido muy bueno sino también seguir ayudando a empujar a la división femenil. Ahora mismo parece imposible que pueda ocurrir, pero nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. De momento, Ronda Rousey está buscando que impulsen a Shayna Baszler, lo cual tampoco termina de suceder.

“Oye, los egos estaban en juego. A veces hay demasiados malditos cocineros en la cocina. En más de un sentido. Siento que nunca supe esto, pero siento que la lucha libre profesional era un poco más exclusiva en el pasado. No se trataba solo de hacer politiquería, se trataba de mostrar respeto, no besar el culo o sentir que tienes que renunciar a algo de ti misma para llevarlo al siguiente nivel”.

