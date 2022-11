A 22 de noviembre de 2022, MJF se encuentra en el mejor momento de su carrera después de haber ganado el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW. Es el número uno de una de las compañías de lucha libre profesional más grandes del mundo. Y además se está iniciando como actor; está filmando la película ‘The Iron Claw’ dando vida a Lance Von Erich en la película sobre la familia Von Erich. En los sets de cine todavía es pronto pero en los encordados no queda nadie que no conozca su nombre.

