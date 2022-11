5×5: Lo mejor y lo peor de AEW FULL GEAR 2022

AEW FULL GEAR 2022.— Este domingo se celebró el último PPV de AEW, All Out 2022 en cuyo evento estelar vimos la lucha por el Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, con victoria de MJF sobre Jon Moxley, convirtiéndose en el nuevo monarca.

LO MEJOR Y LO PEOR AEW FULL GEAR 2022

A continuación, tras un evento muy bueno en términos generales, les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Full Gear 2022, en orden descendente:

LO PEOR

5- The Factory vs. Best Friends

Era una obviedad que Danhausen iba a ser el compañero sorpresa, al igual que el resultado. No fue un mal combate, pero realmente no despertó mucho interés que digamos.

4- Sting y Darby Allin vs. Jay Lethal y Jeff Jarrett

Falto de creatividad considerando la estipulación. Además ¿relevos en una lucha sin descalificación? Salvo el desempeño de Sting, que sigue sorprendido, esta fue una lucha totalmente olvidable.

3- Jade Cargill vs. Nyla Rose

Una lucha que sirvió para «enfriar» un poco la intensidad vivia en los dos combates previos. No fue particularmente bueno y la acción fue bastante lenta.

2- El público

No es exclusivo de AEW, pero a pesar de que MJF era el local aquí, la gente se olvidó rápidamente de que fue Moxley quien sacó a flote a la compañía, especialmente luego de lo ocurrido en All Out. Esperaríamos que la traición de Regal ponga las cosas de nuevo en su cauce.

1- Muy largo

Diez combates en el cartel principal, y a pesar de la promesa de Tony Khan de «hacerlo en un tiempo prudencial», no hubo tal cosa. Ninguna lucha fue particularmente corta y el evento superó las cuatro horas de duración, y ya se vieron cansados a los fanáticos durante el combate estelar, puesto que la reacción no era tan ruidosa como se esperaba, a pesar de tener a su «héroe local».

LO MEJOR

5- Saraya volvió al ring

Por primera vez en cinco años Saraya fue puesta a prueba en el ring y la lesión en el cuello era una historia a seguir. Sin duda, esta fue una gran prueba y la británica cumplió con creces, al igual que su cuello, ya que no hubo sobresaltos. Es una buena noticia solo con verla de nuevo en el ring, sin importar desempeño ni resultado.

4- Luchasaurus vs. Jungle Boy

Uno de los mejores combates de Jungle Boy aquí. Quizás el sangrado inicial fue innecesario, pero la resiliencia de Jungle Boy y la maniobra arriesgada al final le valieron para llevarse la victoria en un combate que cumplió con creces, considerando la intensa rivalidad que llevaban.

3- Jon Moxley vs. MJF

MJF no tiene un calendario tan activo como la mayoría de los luchadores estelares de la compañía, pero ciertamente su carisma y desempeño en el ring continúan siendo valores al alza, y siempre impresiona en el ring, a pesar de no ser tan talentoso como Castagnoli o Danielson. La traición de Regal a Moxley parecía una obviedad y era una de las historias a seguir en este combate, y el ahora ex Campeón Mundial AEW desempeñó un gran papel, aún actuando como rudo debido a las circunstancias. Habrá que ver qué es lo que sigue a continuación, pero parece que Moxley finalmente tomará sus merecidas vacaciones luego de sacar a la compañía del bache en el que se metió en All Out. Mientras tanto, bienvenidos a la era de MJF.

2- Chris Jericho vs. Claudio Castagnoli vs. Bryan Danielson vs. Sammy Guevara

Este combate impresionó más de la cuenta y hubo mucho drama. Una historia bien contada entre Sammy Guevara y Chris Jericho con la eventual traición, aunque no sabemos si fue solo por este combate. Chris Jericho continúa impresionando a este nivel a pesar de su edad, y Claudio y Danielson son los dos mejores luchadores técnicos que tiene AEW en la actualidad. Mucha intensidad, y realmente el Campeonato Mundial ROH sigue recibiendo la importancia que merece su historia.

1- Death Triangle vs. The Elite

Excelente lucha y con una buena historia alrededor de la posibilidad de una implosión de Death Triangle que no sucedió. Sin duda, estos son los dos mejores tríos que existen en AEW y ahora tendrán que enfrentarse en otras seis ocasiones. Dieron el mejor combate de la noche, así que no decepcionaron.