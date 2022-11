¿Se equivoca AEW manteniendo a MJF como rudo?

«Fácilmente soy el mayor villano de la lucha libre profesional. Y no quiero serlo, creo que soy un trozo de pan, pero por desgracia, así me han presentado los carteles a ojos de los fans. Soy el número uno en lo que respecta a ser ‘el villano’. Pero como vuelvo a decir, no quiero eso para mí, porque no me veo así. Bueno, la verdad es que, que le den a eso. Ya no me importa porque no sería yo mismo, no sería 110% sincero y auténtico. Eso es lo que me diferencia de todo el mundo. Ellos tienen que ponerse un disfraz, o una capa, o una máscara para que así se sientan tan bien que puedan cruzar la cortina y generar reacciones. Yo no tengo que ponerme un disfraz. Todo lo que tengo que hacer es despertarme, salir de la cama e ir a trabajar. Todo el mundo, no importa cuánto me odie, tiene que respetar eso».

MJF hizo tales declaraciones en mayo de 2021, poco antes de Double or Nothing 2021, ante los micrófonos de Busted Open Radio. Unas palabras que hoy lucen rescatables porque muchos seguidores creían camino hacia Full Gear 2022 que Friedman iba a pasar a ser el gran técnico de AEW, ya que fue atacado por The Firm al expresar sus intenciones de vencer limpiamente a Jon Moxley en el evento del sábado.

Cosa que, como sabrán si vieron Full Gear 2022, no sucedió. Friedman tuvo la fortuna de rendirse por un Bulldog Choke de Moxley sin que el réferi tuviera conocimiento de ello, para seguidamente golpear a Moxley con un puño americano que William Regal le puso a su disposición. Regal vendiendo su alma al diablo, en palabras de Tony Schiavone.

Minutos más tarde, la actitud de Friedman en la rueda de prensa del evento (claro dardo también de AEW contra CM Punk) acabó por confirmar que el nuevo máximo monarca sólo emulaba la cita de Baudelaire que él mismo citó en una ocasión: «El mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe».

► Simpatía por el diablo

Sin embargo, algunos miembros de AEW no estimaron oportuno todo el giro de los acontecimientos y el hecho de que finalmente MJF se mantenga en el bando villanesco. Esto revela Bryan Alvarez hoy vía Sports Illustrated, quien cuestiona además la decisión creativa de AEW de no hacer de MJF un verdadero «babyface».

«[…] Fue controvertido. Varios en la empresa dijeron que deberían haber ido hasta el final con él como técnico, con el argumento de que no todos los días el público te da un gran técnico, y que cuando lo hace, debes sacar partido. Si miras la historia de WWF, cada campeón que transformó el negocio —de Bruno Sammartino a Hulk Hogan, The Rock, ‘Stone Cold’ Steve Austin y John Cena— todos fueron técnicos. Hubo otros que tuvieron buenas trayectorias, pero fueron los grandes técnicos campeones los que transformaron el negocio […] Pero Khan tuvo la última palabra y decidió hacer ese final con el paso al bando rudo […] «AEW fue construida sobre la idea de darle a los fans lo que no obtenían de WWE, una alternativa, y en el momento de su ascenso los fans habían vivido una década abucheando al técnico número uno, John Cena, y varios años abucheando al técnico número uno, Roman Reigns. WWE siguió impulsándolos como técnicos aunque claramente pelearan una batalla perdida. Viendo el final de Full Gear, fue difícil no pensar que AEW estaba haciendo lo mismo […] Tal vez haya sido una oportunidad perdida para crear un técnico campeón que marcara la diferencia y la cara de la siguiente era de AEW, y oportunidades así no se presentan muy a menudo».

Alude Alvarez a WWE, en un nuevo ejemplo diría un servidor de que la manera de hacer las cosas del Imperio McMahon ha calado en el subconsciente de demasiados fans y analistas. Poco importa, como dijo recientemente Saraya, que una empresa señale quién es el «babyface» y quién es el «heel» de una historia. Lo que importa es la reacción del público.

MJF ha querido dejar en evidencia a los seguidores jugando con ellos, enseñándoles sus costuras y dejando entrever que tal vez con el paso del tiempo le habrían dado la espalda si se hubiera ceñido a ejercer de chico bueno. La diferencia pasa por que Friedman nunca dejó de ser el villano ni por un segundo, de ahí que Alvarez yerre al hablar de «paso al bando rudo» del luchador.

Cena y Reigns eran abucheados porque el respetable no sentía que merecieran tanto protagonismo. MJF lleva ya tiempo siendo abucheado porque precisamente esa es la forma en que el público aplaude su trabajo. ¿Qué tendría de negativo que el respetable reconociera el buen hacer de un rudo? En la lucha libre, a fin de cuentas, el objetivo de un rudo también es gozar de aprobación.