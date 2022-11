Bobby Lashley: «¡Austin Theory y Seth Rollins huyen de mí!»

Este sábado 26 de noviembre de 2022, Bobby Lashley tendrá una oportunidad más de portar el Campeonato de los Estados Unidos WWE. Deberá quitárselo a Seth Rollins, en una triple amenaza en donde también se encuentra inmiscuido Austin Theory.

Y, tras bambalinas de la más reciente edición de Raw, Cathy Kelley le preguntó a El todo poderoso si creía que tal vez necesitaba adoptar un nuevo régimen de entrenamiento de cara a su lucha ante estas dos jóvenes y ágiles Superestrellas WWE. Sus palabras fueron las siguientes:

► Bobby Lashley sabe qué «tiene que hacer» para vencer a Seth Rollins y Austin Theory

«No. No. No. No tengo nada que decirles a esos tipos porque no me importa. Eso es lo que hace toda la gente aquí. Ellos simplemente abren su boca y dicen lo que quiere decir y hablan, hablan y hablan. Theory estaba hablando, pero tan pronto como salí allí al ring, ¿qué hizo? ¡Empezó a correr! Seth es lo mismo. Ya lo derroté. Los he derrotado a todos aquí.

«Creo que eso es lo que tengo que hacer. En lugar de entrenar para luchar, ¡creo que necesito entrenar para correr una maratón! Porque si Austin corre cuando me ve y si Rollins corre cuando me ve, pues eso es lo que tengo que hacer, correo y atrapar a esos muchachos hasta que pueda golpearlos y vencerlos. Uno, dos tipos… Realmente no me importa. Venceré a los dos y recuperaré mi título».