Mike Johnson: «En TKO no gustan de los personajes oscuros en WWE»

Hay alguien en la Junta Directiva y en la empresa TKO, no es fan de los personajes oscuros, tenebrosos o sobrenaturales de WWE.

► En TKO, a alguien no le gustan los personajes tenebrosos en WWE

Así lo ha dejado entrever, o al menos, reportar como un interesante rumor, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider, quien respondió a la siguiente pregunta de un fan:

Fan: «He notado que prácticamente todos los personajes oscuros o ‘tenebrosos’ fueron despedidos del elenco principal de WWE con las salidas y recortes recientes. ¿Crees que hay un patrón ahí?«

Mike Johnson: «No sé si hay un patrón, pero sí puedo decirte que ha estado circulando una historia entre varios luchadores, de que alguien dentro del entorno de TKO no es fan de los personajes más oscuros, más tenebrosos, y eso es lo que se ha señalado como la razón por la que The Wyatt Sicks, Aleister Black, Zelina Vega, entre otros, fueron cortados de WWE.

«Incluso una persona me sugirió que el hecho de que The Undertaker esté apareciendo como ‘The American Badass’ y no como ‘The Deadman’ sería una prueba de esa postura.

«No tengo forma de comprobar que eso sea cierto, pero es una historia que ha estado circulando esta última semana entre varias personas con las que hemos hablado.

«Si realmente hay algo de cierto en eso, o si solo son suposiciones, no puedo confirmarlo en este momento. Supongo que lo veremos si WWE vuelve o no a apostar por personajes sobrenaturales y oscuros en el futuro».