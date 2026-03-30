WWE RAW 30 DE MARZO 2026 .— El pasado 23 de marzo, Bayley y Lyra Valkyria derrotaron a las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), y posteriormente desafiaron a las Campeonas de Parejas WWE, Nia Jax y Lash Legend. El 27 de marzo, en SmackDown, ambos equipos tuvieron un intenso careo que terminó con Bayley y Valkyria atacando a The Irresistible Forces. Será un duelo interesante, pues se conjunta la fuerza bruta de las rudas con la técnica y velocidad de las retadoras, quienes si ganan no sólo tendrán el título, sino también un lugar en WrestleMania 42. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Madison Square Garden, en New York City, New York.
- WWE RAW 23 de marzo 2025 | The Usos vs. Austin Theory y Logan Paul.
- WWE NXT 24 de marzo 2026 | Tony D’Angelo vs. Ricky Saints.
- WWE SMACKDOWN 27 de marzo 2026 | Giulia vs. Tiffany Stratton.
- LUCHA LIBRE AAA 28 de marzo 2026 | Laredo Kid vs. Dragon Lee vs. Jack Cartwheel vs. TJP.
Por su parte, Jey Uso y Jimmy Uso volverán a enfrentar a Austin Theory y Logan Paul, esta vez con el Campeonato Mundial de Parejas en juego. La semana pasada, la contienda terminó en descalificación por el uso de un objeto prohibido, así que ahora será un Street Fight
En un mano a mano de pronóstico reservado, Iyo Sky se medirá con Raquel Rodríguez.
Se espera la presencia de Brock Lesnar tras recientes confrontaciones con Oba Femi. La bestia encarnada buscará venganza.
Además, CM Punk y Roman Reigns estarán presentes en el mismo ring, semanas antes de su combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania. La tensión entre ambos ha llegado a niveles insostenibles, y New York podría ser el escenario donde explote la violencia antes del PPV.
WWE Raw 30 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro