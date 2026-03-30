WWE RAW 30 DE MARZO 2026 .— El pasado 23 de marzo, Bayley y Lyra Valkyria derrotaron a las Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane), y posteriormente desafiaron a las Campeonas de Parejas WWE, Nia Jax y Lash Legend. El 27 de marzo, en SmackDown, ambos equipos tuvieron un intenso careo que terminó con Bayley y Valkyria atacando a The Irresistible Forces. Será un duelo interesante, pues se conjunta la fuerza bruta de las rudas con la técnica y velocidad de las retadoras, quienes si ganan no sólo tendrán el título, sino también un lugar en WrestleMania 42. La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Madison Square Garden, en New York City, New York.

Por su parte, Jey Uso y Jimmy Uso volverán a enfrentar a Austin Theory y Logan Paul, esta vez con el Campeonato Mundial de Parejas en juego. La semana pasada, la contienda terminó en descalificación por el uso de un objeto prohibido, así que ahora será un Street Fight

En un mano a mano de pronóstico reservado, Iyo Sky se medirá con Raquel Rodríguez.

Se espera la presencia de Brock Lesnar tras recientes confrontaciones con Oba Femi. La bestia encarnada buscará venganza.

Además, CM Punk y Roman Reigns estarán presentes en el mismo ring, semanas antes de su combate por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania. La tensión entre ambos ha llegado a niveles insostenibles, y New York podría ser el escenario donde explote la violencia antes del PPV.

WWE Raw 30 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Street Fight por el Campeonato Mundial de Parejas

The Usos (c) vs. The Vision (Austin Theory y Logan Paul) The Usos Retienen 55% Los Usos están en su noveno reinado y WWE los protege como leyendas. La Street Fight favorece su estilo. Theory y Paul quedarán fuertes en derrota; posible interferencia de Paul Heyman. Campeonato Femenil de Parejas WWE

The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Bayley y Lyra Valkyria Bayley & Valkyria Ganan 60% WWE quiere darle a Bayley un momento en WrestleMania 42. Valkyria es la futura estrella que necesita el rubo. Las campeonas pueden perder aquí para una revancha en el PPV. Campeonato Intercontinental WWE

Penta (c) vs. ???? Penta Retiene 98% El Desafío Abierto suele ser una victoria para el campeón. Posible oponente: un luchador de NXT o un retador sorpresa que quede bien en derrota. Penta necesita momentum para WrestleMania 42. Raquel Rodríguez vs. IYO Sky Raquel Rodríguez Gana 70% Rodríguez está siendo empujada como contendiente al título mundial. IYO Sky es una veterana que puede absorber la derrota sin daño. Roman Reigns y CM Punk bajo el mismo techo Caos Físico 95% Ambos están anunciados y la tensión es insostenible. Habrá confrontación verbal que explotará en violencia física. Seguridad intervendrá. Brock Lesnar Ataque / Promo 85% Lesnar no vendrá a hablar. Destruirá a algún jobber o atacará a Femi si aparece. El mensaje será claro: la bestia está viva y lista para WrestleMania 42. Posible F-5 a través de una mesa de comentaristas. * RAW rumbo a WrestleMania 42 | Madison Square Garden, New York City