WWE SMACKDOWN 27 DE MARZO 2026 .— La Campeona de los Estados Unidos, Giulia, conquistó el título derrotando a Chelsea Green, y desde entonces ha defendido exitosamente ante Alexa Bliss, Zelina Vega y Michin. Ahora enfrenta a su desafío más peligroso: Tiffany Stratton, quien desde que perdió el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill ha estado esperando el momento de volver a la cima. Sin un lugar confirmado en WrestleMania 42, Stratton ve en este combate su última oportunidad de asegurar un puesto en el evento más grande del año. Sin embargo, Giulia hará lo posible para arruinar los sueños de la rubia. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pennsylvania.

Alexa Bliss y Charlotte Flair enfrentarán a Nikki Bella y Brie Bella. Bliss y Flair intervinieron la semana pasada en la lucha en la que estaban las Bella a punto de vencer a Nia Jax y Lash Legend, con lo que habrían obtenido el Campeonato Femenil de Parejas WWE, así que las gemelas buscan venganza.

Kit Wilson se medirá con Jelly Roll, en una lucha que promete ser tan entretenida como impredecible.

Nick Aldis dará una actualización sobre Jacob Fatu y Drew McIntyre, quienes se estrellaron desde una estructura de acero la semana pasada.

Además, Cody Rhodes hará su regreso tras el brutal ataque de Randy Orton hace dos semanas.

WWE SmackDown 27 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonato Femenil de los Estados Unidos

Giulia (c) vs. Tiffany Stratton Giulia Retiene 70% Giulia está dominante como campeona. Stratton necesita mostrar fuerza tras perder el título mundial; una derrota competitiva la posiciona para WrestleMania 42 sin dañar su status. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Bella Twins (Nikki y Brie) SIN RESULTADO 65% Una interferencia de las Campeonas de Parejas WWE, Nia Jax y Lash Legend, daría pie a una amenaza triple en WrestleMania. Kit Wilson vs. Jelly Roll JELLY ROLL Gana 51% Jelly Roll es una estrella musical invitada, mientras que Wilson se ha convertido en un acto de comedia y nada más. Cody Rhodes tras ataque de Randy Orton Confrontación / Promo 90% Rhodes no vendrá a luchar tras el ataque. Dará una promo emotiva sobre traición y pedirá que su lucha contra Orton en WrestleMania 42 temga una estipulación especial. Nick Aldis sobre Jacob Fatu y Drew McIntyre Ambos Fuera de WM42 75% La caída desde la estructura de acero fue brutal. Aldis anunciará que ambos están lesionados y pondrá en duda su estatus para WrestleMania 42, al menos por una semana. Randy Orton Ataque / Promo 85% Orton no está para hablar. Atacará a Cody Rhodes si aparece, o dejará un mensaje violento. Posible confrontación física que termine con seguridad separándolos. * SmackDown rumbo a WrestleMania 42 | Pittsburgh, Pennsylvania