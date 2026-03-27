WWE SMACKDOWN 27 DE MARZO 2026 .— La Campeona de los Estados Unidos, Giulia, conquistó el título derrotando a Chelsea Green, y desde entonces ha defendido exitosamente ante Alexa Bliss, Zelina Vega y Michin. Ahora enfrenta a su desafío más peligroso: Tiffany Stratton, quien desde que perdió el Campeonato Femenil WWE ante Jade Cargill ha estado esperando el momento de volver a la cima. Sin un lugar confirmado en WrestleMania 42, Stratton ve en este combate su última oportunidad de asegurar un puesto en el evento más grande del año. Sin embargo, Giulia hará lo posible para arruinar los sueños de la rubia. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la PPG Paints Arena, en Pittsburgh, Pennsylvania.
- WWE SMACKDOWN 20 de marzo 2026 | The Irresistible Forces vs. Bella Twins.
- LUCHA LIBRE AAA 21 de marzo 2026 | Psycho Clown y Pagano vs. War Raiders.
- WWE RAW 23 de marzo 2025 | The Usos vs. Austin Theory y Logan Paul.
- WWE NXT 24 de marzo 2026 | Tony D’Angelo vs. Ricky Saints.
Alexa Bliss y Charlotte Flair enfrentarán a Nikki Bella y Brie Bella. Bliss y Flair intervinieron la semana pasada en la lucha en la que estaban las Bella a punto de vencer a Nia Jax y Lash Legend, con lo que habrían obtenido el Campeonato Femenil de Parejas WWE, así que las gemelas buscan venganza.
Kit Wilson se medirá con Jelly Roll, en una lucha que promete ser tan entretenida como impredecible.
Nick Aldis dará una actualización sobre Jacob Fatu y Drew McIntyre, quienes se estrellaron desde una estructura de acero la semana pasada.
Además, Cody Rhodes hará su regreso tras el brutal ataque de Randy Orton hace dos semanas.
WWE SmackDown 27 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro