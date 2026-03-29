LUCHA LIBRE AAA 28 DE MARZO 2026 .— Laredo Kid expondrá el Campeonato Mundial de Peso Crucero AAA en el tercer episodio de Rey de Reyes. Sus retadores son tres de los luchadores más espectaculares de AAA: TJP, quien ha dominado la escena independiente con su estilo técnico; Jack Cartwheel, el especialista en movimientos aéreos que ha impresionado en cada aparición; y Dragon Lee, el ícono mexicano que busca volver a ceñirse el oro. Será un Fatal 4-Way donde el campeón deberá demostrar por qué es considerado el rey de los pesos cruceros en México. La acción de AAA se emite desde el Auditorio GNP Seguros en Puebla de Zaragoza, Puebla.

En otra gran contienda, volveremos a ver frente a frente a dos acérrimos rivales: Abismo Negro Jr. y El Fiscal. En su último encuentro, la lucha fue detenida por exceso de violencia. ¿Qué nos espera esta vez?

Además, el Hijo del Vikingo tiene un mensaje para Penta, pues quiere enfrentarlo por el Campeonato Intercontinental WWE.

Lucha Libre AAA 28 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 8 pm, hora del centro