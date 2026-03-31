Stephanie McMahon critica a Cody Rhodes y le pronostica una derrota en WrestleMania

Cody Rhodes fue el encargado de abrir el show de RAW de este 30 de marzo, sin embargo, tuvo un inesperado careo.

Stephanie McMahon apareció en escena, desatando otra fuerte reacción del público. La directiva caminó con seguridad hasta el ring y, micrófono en mano, se colocó frente a Rhodes. El ambiente cambió de inmediato, anticipando un momento clave en el camino hacia WrestleMania.

Stephanie dejó en claro que su presencia no era casual. Recordó sus raíces en la lucha libre y señaló que tanto ella como Cody comparten un legado familiar dentro del negocio. Sin embargo, advirtió que el rival de Rhodes en WrestleMania, Randy Orton, no es un oponente cualquiera, sino una versión mucho más peligrosa y despiadada.

La hija de Vince McMahon fue directa al asegurar que Dusty Rhodes habría sabido cómo enfrentar una amenaza como Orton, pero cuestionó si Cody tiene lo necesario para hacerlo. Según Stephanie, el campeón no comprende realmente a lo que se enfrentará en el magno evento.

Rhodes no tardó en responder. Afirmó conocer perfectamente a Orton y todo lo que ha hecho, incluyendo los ataques a su familia. También recordó que Stephanie ha sido víctima de la crueldad de “The Viper” pues en algún momento le conectó un RKO. Aun así, dejó claro que no tiene miedo y que WrestleMania no representa un territorio desconocido para él. “No soy como mi padre, pero tú tampoco eres como el tuyo”, lanzó Cody.

HOLY SH*T STEPHANIE MCMAHON SHOWS UP UNEXPECTEDLY!!!#WWERaw pic.twitter.com/u1py8dBW0G — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) March 31, 2026

La frase detonó la reacción de Stephanie McMahon, quien abofeteó al campeón en pleno ring. Tras el impacto, dejó claro que su intención era advertirle, asegurando que en WrestleMania perderá el Campeonato Indiscutido de WWE ante Randy Orton.

► Momentos claves

El segmento alcanzó su punto máximo cuando Cody Rhodes comparó a Stephanie con su padre, provocando la inmediata bofetada. Finalmente, Rodhes agradeció la advertencia y dejó el ring no muy contento.

► ¿Qué pasará ahora?

La confrontación deja a Cody Rhodes bastante molesto, pero listo para conseguir la victoria y desmentir lo dicho por Stephanie McMahon.