WWE NXT 24 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Tony D’Angelo vs. Ricky Saints

por
WWE NXT 24 DE MARZO 2026 .— La semana pasada, Tony D’Angelo irrumpió en el ring atacando brutalmente al Campeón NXT, Joe Hendry, a Ricky Saints y a Ethan Page. Esa acción dejó claro que D’Angelo busca posicionarse en la escena titular. Ahora, Saints, quien falló en su intento por destronar a Hendry en Vengeance Day, busca venganza, además de que quiere demostrar que la derrota ante Hendry no lo define. ¿Podrá vencer al cada vez más impredecible D’Angelo? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida. 

Eli Knight y Elio LeFleur se enfrentarán a The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) en el torneo para definir a los contendientes número uno al Campeonato de Parejas NXT.

En la división femenil, veremos un interesante mano a mano entre Thea Hail y Kelani Jordan.

La nueva Campeona WWE Speed, Wren Sinclair, se aliará a Kendal Grey para enfrentar a Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).

Por su parte, Sol Ruca y Zaria tendrán un cara a cara tras la intensa rivalidad que las ha mantenido enfrentadas.

Además, se llevará a cabo un Gauntlet Eliminator para determinar quién desafiará a Myles Borne por el Campeonato Norteamericano NXT en Stand & Deliver.

WWE NXT 24 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis
Ricky Saints vs. Tony D’Angelo D’ANGELO Gana 52% Saints necesita recuperar momentum, pero D’Angelo es peligroso y está en modo reconstrucción. Es probable que el resultado no sea claro.
Torneo Contendientes #1 Campeonato de Parejas NXT
Eli Knight y Elio LeFleur vs. The Culling (Shawn Spears y Niko Vance)		 The Culling Avanza 65% Spears y Vance tienen la experiencia y la brutalidad. Knight y LeFleur son talentosos, pero su papel es en luchas individuales.
Thea Hail vs. Kelani Jordan Kelani Jordan Gana 60% Jordan está en ascenso y WWE en camino hacia el título. Hail es popular pero puede absorber la derrota.
Wren Sinclair y Kendal Grey vs. Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley) sinclair y grey ganan 75% Henley y Reid están dominantes como equipo, pero Sinclair y Grey son jóvenes talentosas que con una victoria podrían acercarse a Jacy Jayne.

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

Archivo de artículos