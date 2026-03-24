WWE NXT 24 DE MARZO 2026 .— La semana pasada, Tony D’Angelo irrumpió en el ring atacando brutalmente al Campeón NXT, Joe Hendry, a Ricky Saints y a Ethan Page. Esa acción dejó claro que D’Angelo busca posicionarse en la escena titular. Ahora, Saints, quien falló en su intento por destronar a Hendry en Vengeance Day, busca venganza, además de que quiere demostrar que la derrota ante Hendry no lo define. ¿Podrá vencer al cada vez más impredecible D’Angelo? La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
Eli Knight y Elio LeFleur se enfrentarán a The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) en el torneo para definir a los contendientes número uno al Campeonato de Parejas NXT.
En la división femenil, veremos un interesante mano a mano entre Thea Hail y Kelani Jordan.
La nueva Campeona WWE Speed, Wren Sinclair, se aliará a Kendal Grey para enfrentar a Fatal Influence (Lainey Reid y Fallon Henley).
Por su parte, Sol Ruca y Zaria tendrán un cara a cara tras la intensa rivalidad que las ha mantenido enfrentadas.
Además, se llevará a cabo un Gauntlet Eliminator para determinar quién desafiará a Myles Borne por el Campeonato Norteamericano NXT en Stand & Deliver.
WWE NXT 24 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro