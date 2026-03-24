Jey Uso noquea a Logan Paul y Austin Theory con un objeto contundente

The Usos, equipo integrado por Jimmy Uso y Jey Uso, se enfrentaron a Austin Theory y Logan Paul, conocidos como The Vision, en un combate que terminó envuelto en polémica.

El duelo comenzó con Theory dominando a Jey con un headlock, aunque el samoano logró liberarse rápidamente. Sin embargo, Austin respondió con un shoulder tackle para retomar el control.

The Usos reaccionaron trabajando en equipo, combinándose contra Theory para aplicar un doble elbowdrop. No obstante, la dupla de The Vision recurrió a trampas para cambiar el rumbo del combate.

Jimmy terminó en ringside tras recibir un clothesline que lo hizo caer sobre la barrera del público. A partir de ese momento, Theory y Paul se enfocaron en castigarlo dentro del ring con relevos constantes y ataques combinados.

Logan incluso fue blanco de los abucheos del público mientras mantenía sometido a Jimmy con un headlock. Sin embargo, el Uso logró liberarse con codazos y conectar un enzuigiri que le permitió dar el relevo.

Jey entró encendido, desatando una ofensiva rápida sobre Theory. En medio del caos, Austin arrancó accidentalmente el protector de un esquinero y lo utilizó para distraer a su rival antes de conectar un golpe directo.

Jey logró recuperarse con una spear y buscó terminar el combate desde lo alto, pero Logan Paul intervino para hacerlo caer contra el esquinero desprotegido.

► Momentos Clave

Cuando The Vision parecía tener el control total, LA Knight apareció en escena para atacar a Logan Paul en ringside. Acto seguido, entregó un puño americano a Jey Uso, quien no dudó en utilizarlo contra Austin Theory. Ante el uso de un objeto ilegal, el árbitro decidió detener la lucha y decretar la descalificación.

After losing by DQ, Jey Uso knocks out Logan Paul with the brass knucks! 💥#WWERAW pic.twitter.com/CKMsScRd3g — Kam Dreesen (@TheKamDreesen) March 24, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

A pesar de la derrota por descalificación, The Usos y LA Knight dejaron en claro que tienen cuentas pendientes con The Vision. Con este desenlace, todo apunta a que la rivalidad continuará, posiblemente derivando en un duelo por el Campeonato de Parejas.