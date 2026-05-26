WWE NXT regresa este martes 26 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.
► La semana pasada en WWE NXT
- Kam Hendrix y Mason Rook vencieron a Myles Borne y Tony D’Angelo (*** 1/2)
- Tristan Angels venció a Romeo Moreno (****)
- CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Lizzy Rain (*** 1/2)
- Keanu Carver venció a Tate Wilder (**** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Ricky Smokes y Brad Baylor (c) retuvieron ante Dion Lennox y Saquon Shugars (**** 1/2)
► Momentos clave
- Tavion Heights apareció para golpear a Kam Hendrix por la espalda, pero golpeó accidentalmente a Myles Borne. Mason Rook aprovechó el descuido y aplicó un Attitude Adjustment lo dejó noqueado, pero Hendrix le había robado el relevo, así que entró, quitó a Rook de encima de Borne y lo cubrió para la victoria.
- Tristan Angels logró bloquear un Penalty Kick de Romeo Moreno en ringside, haciéndolo impactar contra el esquinero. Ya de vuelta en el ring, el británico conectó un rodillazo directo a la nuca que finalmente le permitió conseguir la cuenta de tres.
- Tatum Paxley logró bloquear la defensa de Lizzy Rain y finalmente aplicó Cemetery Driver para conseguir la cuenta de tres y mantenerse como Campeona Norteamericana.
- Keanu Carver logró recuperarse antes del segundo vuelo de Tate Wilder. Carver hizo caer a su rival desde la esquina y posteriormente lo destruyó con un poderoso Pounce seguido de un spinebuster.
- Saquon Shugars intentó acabar el combate tras conectar un codazo sobre Ricky Smokes, pero perdió tiempo discutiendo con Dion Lennox. La distracción fue suficiente para que Brad Baylor noqueara a Dion y posteriormente sorprendiera a Shugars con un rápido toque de espaldas para sellar la victoria.
► Cartelera WWE NXT 26 de mayo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Izzi Dame.
- Wren Sinclair vs. Kelani Jordan.
- The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. OTM (Bronco Nima y Lucien Price).
- Shiloh Hill vs. Charlie Dempsey.
- Jaida Parker vs. Layla Diggs.
- TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Sean Legacy vs. Dorian Van Dux.
- TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Nathan Frazer vs. Romeo Moreno.
Fecha: martes 26 de mayo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Sede: Capitol Wrestling Center, Orlando, Florida
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|The CW
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|The CW
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|The CW
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|The CW
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor