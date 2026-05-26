WWE NXT regresa este martes 26 de mayo de 2026 con una nueva edición desde el Capitol Wrestling Center en Orlando, Florida.

► La semana pasada en WWE NXT

Kam Hendrix y Mason Rook vencieron a Myles Borne y Tony D’Angelo (*** 1/2) Tristan Angels venció a Romeo Moreno (****) CAMPEONATO FEMENIL NORTEAMERICANO NXT: Tatum Paxley (c) retuvo ante Lizzy Rain (*** 1/2) Keanu Carver venció a Tate Wilder (**** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS NXT: Ricky Smokes y Brad Baylor (c) retuvieron ante Dion Lennox y Saquon Shugars (**** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE NXT 26 de mayo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL NXT: Lola Vice (c) vs. Izzi Dame.

Lola Vice (c) vs. Izzi Dame. Wren Sinclair vs. Kelani Jordan.

The Culling (Shawn Spears y Niko Vance) vs. OTM (Bronco Nima y Lucien Price).

Shiloh Hill vs. Charlie Dempsey.

Jaida Parker vs. Layla Diggs.

TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Sean Legacy vs. Dorian Van Dux.

Sean Legacy vs. Dorian Van Dux. TORNEO CAMPEONATO WWE SPEED: Nathan Frazer vs. Romeo Moreno.