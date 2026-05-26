WWE anuncia el inicio de King & Queen of the Ring

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Aunque todavía estamos lejos para SummerSlam, pero WWE ya empieza a preparar el terreno para el evento más grande del verano con el anuncio de los torneos King & Queen of the Ring, a cuyos ganadores les garantizará una oportunidad titular. Cody Rhodes y Jade Cargill fueron los ganadores de la edición del año pasado, que culminó en el evento Night of Champions.

WWE Night of Champions 2025 Cody Rhodes como NUEVO King of the Ring 2025 Rey del Ring 2025 - WWE
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► LA Knight será el primer participante de King of the Ring

Este lunes, LA Knight realizó su primera promo en el ring de WWE Raw desde antes de WrestleMania 42 y en ella reveló que los torneos King & Queen of the Ring comenzarán la próxima semana, anunciando además que será uno de los participantes.

El segmento incluyó a Jimmy Uso después de que Knight se quejara de tener que enfrentarse nuevamente a Bloodline, y dijo que se dirigía directamente al Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns, a quien le comentó a Uso que era la única persona de The Bloodline con la que tenía problemas, al menos por el momento.

WWE Night of Champions se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, el 27 de junio, El evento ha albergado la final de los torneos en los últimos años, y se prevé que suceda lo mismo en la edición de este año; sin embargo, la promo de Knight fue la primera vez que se hace mención a este tema. Después de la promo, los comentaristas no hicieron ninguna mención al respecto, y hasta el momento, WWE no ha revelado los emparejamientos del torneo ni ninguna otra información relevante.

Escritor en Superluchas desde el 2019 | Twitter @_RR102

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