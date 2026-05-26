WWE anuncia el inicio de King & Queen of the Ring

Aunque todavía estamos lejos para SummerSlam, pero WWE ya empieza a preparar el terreno para el evento más grande del verano con el anuncio de los torneos King & Queen of the Ring, a cuyos ganadores les garantizará una oportunidad titular. Cody Rhodes y Jade Cargill fueron los ganadores de la edición del año pasado, que culminó en el evento Night of Champions.

► LA Knight será el primer participante de King of the Ring

Este lunes, LA Knight realizó su primera promo en el ring de WWE Raw desde antes de WrestleMania 42 y en ella reveló que los torneos King & Queen of the Ring comenzarán la próxima semana, anunciando además que será uno de los participantes.

El segmento incluyó a Jimmy Uso después de que Knight se quejara de tener que enfrentarse nuevamente a Bloodline, y dijo que se dirigía directamente al Campeón Mundial de Peso Completo, Roman Reigns, a quien le comentó a Uso que era la única persona de The Bloodline con la que tenía problemas, al menos por el momento.

WWE Night of Champions se llevará a cabo en Riad, Arabia Saudita, el 27 de junio, El evento ha albergado la final de los torneos en los últimos años, y se prevé que suceda lo mismo en la edición de este año; sin embargo, la promo de Knight fue la primera vez que se hace mención a este tema. Después de la promo, los comentaristas no hicieron ninguna mención al respecto, y hasta el momento, WWE no ha revelado los emparejamientos del torneo ni ninguna otra información relevante.