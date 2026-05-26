WWE confirma lesión de Logan Paul

En el estelar del WWE Saturday Night’s Main Event, vimos cómo Logan Paul y Austin Theory lograron vencer a Montez Ford y Angelo Dawkins, de The Street Profits, para retener el Campeonato Mundial de Parejas WWE. Sin embargo, los involucrados no salieron ilesos, y el combate tuvo serias consecuencias para «The Maverick».

► Logan Paul estará ausente varios meses

En la reciente edición de Monday Night Raw, que se llevó a cabo en el Schottenstein Center de Columbus, Ohio, Michael Cole dio una noticia de última hora a los fanáticos, indicando que Logan Paul se lesionó en Saturday Night’s Main Event y estará fuera por varios meses.

La reconocida celebridad se desgarró el tríceps durante su reciente combate en Saturday Night’s Main Event, lo cual supone una lesión grave. Ahora, Austin Theory no tiene compañero de equipo para defender sus títulos, aunque durante el programa Paul Heyman dejó claro que Theory defenderá los títulos junto a Bron Breaker, ya que The Vision fue programado como el equipo campeón y el título no estaba restringido a ciertas Superestrellas en particular, aprovechándose precisamente de ese vacío legal.

The Vision sufre otra importante baja, y prácticamente el grupo no ha tenido descanso en ese sentido, puesto que su fundador, Seth Rollins, fue el primero en lesionarse, y tras su salida, le siguieron Bron Breakker y Bronson Reed. Finalmente, Breakker logró recuperarse tras WrestleMania 42, y cuando The Vision parecía encontrar su rumbo, ahora sufren este nuevo revés.

Habrá que ver en qué estado se encuentra la WWE cuando Logan Paul regrese. Sin duda, la carrera de «The Maverick» tendrá una pausa obligada, pero parece que su historia con Joe Hendry (quien se dirigió a los fans en otra versión de su canción «Despidan a Logan Paul») quedará en suspenso.