Este jueves en horas de la tarde, Impact Wrestling anunció que ha rescindido el contrato de la actual campeona Mundial Impact, Tessa Blanchard, y además le ha despojado del título.

"Impact Wrestling confirmó que terminó su relación contractual con Tessa Blanchard y la despojó del Impact Wrestling World Championship".

Blanchard no había competido en la compañía desde el anuncio de la pandemia del COVID-19. Estaba programada para regresar a la compañía en el PPV Slammyversary que se desarrollará el 18 de julio en Nashville, y ahora la luchadora de 24 años se ha convertido en una agente libre que puede firmar con cualquier empresa que requiera de sus servicio.

► El motivo por el que WWE no firmó a Tessa Blanchard

Entonces, al ser una agente libre, la pregunta ahora es cuál será el siguiente paso en la carrera de Tessa Blanchard. WWE o AEW parecerían destinos ideales, pero ¿Vince McMahon sacará la chequera para firmar la estrella que anteriormente estuvo involucrada con la WWE en 2016?

Blanchard había luchado algunos encuentros en NXT en 2016 antes de ser parte del Mae Young Classic en 2017. Sin embargo, WWE decidió no firmar a la hija de Tully Blanchard en ese momento, y Dave Meltzer reveló la razón detrás de la decisión de WWE en el reciente boletín del Wrestling Observer.

"La realidad es que si solo fuera talento, probablemente habría sido una de las dos o tres estrellas más importantes de la WWE hace algún tiempo, aunque ni siquiera eso es seguro dado que las dos jóvenes más sobresalientes en el Mae Young Classic fueron ella y Toni Storm, y Storm ha estado bajo contrato y se ha perdido en gran medida en el abismo.

WWE no firmó a Tessa Blanchard después de que se desempeñó muy bien en el Mae Young Classic por una serie de problemas relacionados con la actitud. Eso la siguió a todas partes. Justo antes de ganar el título, varias mujeres se quejaron de ella en masa, alegando que había usado la palabra N en una discusión con una luchadora puertorriqueña. Impact, como consecuencia de esta historia, no cambió los planes con toda la mala publicidad. Blanchard recibió más negatividad en algunos círculos al negar que alguna vez dijo la palabra relacionada con el racismo, en lugar de disculparse.

La realidad es que probablemente sería una de las mejores, si no la mejor estrella de la división femenil en cualquier promoción de los EE. UU., si logra firmar ahora que es una agente libre. Eso se convierte en algo grande si, porque como talento, todos la querrían, pero habrá un segmento de la base de fanáticos muy crítico con cualquier compañía que no sea WWE que la firme, donde la base de fanáticos relacionados con tal firma no afectará ellos.

WWE no la contrató con pleno conocimiento de su talento años atrás, pero hoy en día también es mucho mejor y más experimentada que en ese momento, y la lucha libre femenil también es una prioridad más alta. Esto no quiere decir que AEW o ROH no deberían ir tras ella. AEW podría usarla mejor de lo que WWE probablemente lo haría, e incluso podría hacer que su padre la maneje."

Blanchard también había atraído mucha mala prensa en enero a principios de este año, cuando muchos talentos de la división femenil se presentaron y la acusaron de acoso y racismo. la ex Campeona Impact rompió el silencio y negó las acusaciones, e Impact Wrestling continuó impulsándola como la mejor estrella de la compañía, mientras disfrutaba de su histórico reinado. Sin embargo, la situación se volvió tensa entre los funcionarios de Impact y Tessa Blanchard en las últimas semanas, con las posteriores acciones que desembocarían en la rescición contractual.

También se informó en el mismo boletín de que Blanchard no fue despedida, ya que su contrato estaba a punto de llegar a su fin y ella decidió no volver a firmar con Impact.

"El contrato de Blanchard también expiraba. Puede expirar a fines de este mes, por lo que este movimiento fue algo que Impact hizo para adelantarse a la historia. Mientras que normalmente uno criticaría a una compañía por darle su título mundial sobre alguien cuyo contrato expiraba, el mundo COVID cambió todo."

Hay interés entre varias compañías para firmar a Tessa Blanchard, como lo revela Sean Ross Sapp en un informe de Fightful Select; Sin embargo, los nombres de las empresas interesadas no han sido revelados.