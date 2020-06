Resultados IMPACT! Wrestling (23/06/2020) - Eddie Edwards vs. Madman Fulton

impact wrestling

Primero vino la COVID-19, que ha trastocado todo el panorama luchístico. Y ahora, cuando ya parecía despejarse un poco el horizonte distópico, numerosos testimonios de personas que afirman haber sido víctimas de acoso o abusos por parte de varios nombres notorios de la industria (la mayoría masculinos) han dado forma al movimiento #SpeakingOut.

Si bien existe la presunción de inocencia, y algunos testimonios lucen poco espontáneos, estamos ante una limpieza necesaria dentro de una industria donde no todo es de color de rosa, pese a lo que algunos creen. E Impact Wrestling no ha salido indemne.

Dos despidos se ha cobrado ya el #SpeakingOut: Joey Ryan y Dave Crist. Mientras, Michael Elgin, quien ya tiene ciertos antecedentes, fue suspendido. Un movimiento similar al realizado por WWE y AEW, empresas que por ahora no han mostrado la puerta de salida a ningún talento verdaderamente de peso para su producto.

El problema para Impact Wrestling reside en que ya grabó todos sus shows semanales hasta Slammiversary (18 de julio). Y por supuesto, Ryan, Crist y Elgin iban a contar con protagonismo en este camino hacia el PPV, así como en el propio evento. Elgin estaba programado para el estelar del mismo, como retador al Campeonato Mundial Impact en un Fatal 5-Way junto a Tessa Blanchard, Eddie Edwards, Ace Austin y Trey Miguel.

PWInsider informó que la otrora TNA trabajó a contrarreloj a fin de eliminar todos los segmentos con implicación de Ryan, Crist y Elgin, y la primera estampa de esta edición la vimos en el capítulo emitido ayer a través de AXS TV.

► Resultados Impact Wrestling: Deonna Purrazzo debuta a lo grande

1 - Tasha Steelz (con Kiera Hogan) derrotó a Nevaeh (con Havok)

La candencia de Neveah, debutante la semana pasada, se detuvo tras este choque en el que Steelz se valió de una distracción de Hogan.

The North se quejan de la falta de respeto hacia su reinado y del exceso de veneración a una vieja gloria como Ken Shamrock, lo que lleva a que se anuncie un combate entre Josh Alexander y Shamrock.

Moose concede a Crazzy Steve un duelo por el Campeonato Mundial TNA para la semana que viene.

2 - Deonna Purrazzo venció a Alisha Edwards

Impact quiere presentar a Purrazzo como una estrella, y este estreno ayudó a tal pretensión, aunque saliera huyendo de un encontronazo con Jordynne Grace.

.@DeonnaPurrazzo called herself the best women's technical wrestler in the world and she's got the skills to back it up. #IMPACTonAXSTV pic.twitter.com/7nGqJPQmiS — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) June 24, 2020

Ken Shamrock vs. Josh Alexander no llegó a llevarse a cabo, ya que The North asaltaron al ex-MMA, dejándolo maltrecho.

3 - Taya Valkyrie (con John E. Bravo) batió a Susie

Valkyrie ha perdido mucho desde que dejó de ser monarca de las Knockouts, aunque al menos, "La Güera Loca" vuelve a la senda ganadora y parece tener nueva rivalidad a la vista.

4 - Chris Bey, Johnny Swinger y Rohit Raju derrotaron a Willie Mack y The Deaners

Medio episodio después, Swinger logró que Raju fuese el tercer miembro para la tercia, y entre este y Bey, se las ingeniaron para tumbar a Mack.

Se confirma que Grace y Purrazzo tendrán combate en Slammiversary.

5 - Madman Fulton (con Ace Austin) venció a Eddie Edwards

Buen combate, que tuvo el propósito de reintroducir a Fulton a la audiencia, quien de hecho salió al ring al amparo de una nueva canción de entrada.

La última secuencia del show sugirió el regreso de Aces & Eights. ¿Alguien echaba a este grupo de menos? Porque yo no.