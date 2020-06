ÚLTIMA HORA: Tessa Blanchard fuera de Impact Wrestling

Hace algunas semanas Scott D'Amore anunció que cinco meses después de su última defensa, la actual Campeona Mundial Impact Wrestling, Tessa Blanchard, pondrá su oro sobre la mesa en Slammiversary XVIII el próximo 18 de julio ante cuatro oponentes al mismo tiempo: Michael Elgin, Eddie Edwards, Ace Austin y Trey Miguel.

Sin embargo, a menos de un mes del principal evento de la marca, las cosas empezaron a complicarse un poco debido a la actitud de la propia luchadora. Fightful reportó en su momento de que Tessa Blanchard no estaría respondiendo a las demandas creativas de sus empleadores.

«Le pidieron a Blanchard que enviara algunas promos para la más reciente tanda de grabaciones, pero eso no sucedió, y no "sería una sorpresa" que las cosas no llegaran a buen puerto [...]»