Hace diez días, mientras las campeonas de parejas WWE celebraban en el centro del ring luego de defender con éxito sus títulos ante Tegan Nox y Shotzi Blackheart en un muy buen encuentro, Io Shirai apareció de la nada y logró sacar tanto a Sasha Banks como a Bayley del ring, quedando en pie y diciendo que "Este es mi NXT".

Esto, al parecer encendería la chispa de una nueva rivalidad entre la Campeona NXT con The Boss, quien en un video posterior habría minimizado los logros obtenidos por Shirai en la compañía.

"Ella ni siquiera estaría en NXT si no fuera por mí. Apenas está comenzando. Ella quiere decir que ese es su NXT. Yo hice NXT, y ella solo paga el alquiler."

Sasha Banks publicó un video hoy en su cuenta de Twitter, en la que está junto a Bayley, y donde desafía a Io Shirai a un mano a mano en la edición Great American Bash de NXT de este miércoles.

Y en estos términos, The Boss se dirigió a la campeona NXT:

"¿Quién te crees que eres? Al salir y decir que este es tu NXT. Bueno, Io, 'ding dong!' No habría NXT sin Bayley y yo. Entonces, ¿Qué dices si en Great American Bash este miércoles, Tú y yo. Mano a mano?. Porque el alquiler expiró, y es hora de cobrar".

En el mismo video, Bayley también dijo que estará presente el miércoles, en la esquina de Banks.

Una hora después del reto de Sasha Banks, Io Shirai respondió aceptándolo y advirtiéndole que más le vale que esté lista, para evitar los contratiempos de la última ocasión en que se vieron la cara.

"Sasha, Bayley, son más que bienvenidas a venir a mi NXT nuevamente. Solo prepárense, por las mismas razones que la última vez".

Ahora, el encuentro entre Io Shirai vs Sasha Banks es oficial para este miércoles en Great American Bash, una vez que William Regal lo confirmó en su cuenta de Twitter. El encuentro no tendrá el título de Shirai en juego.

It seems the past and the present are in conflict once again and the #WWENXT Universe will have the pleasure of seeing it happen. It is OFFICIAL.

This Wednesday, on night 1 of #NXTGAB, it’ll be #NXTWomensChampion @shirai_io vs. @SashaBanksWWE in a non-title match! #WeAreNXT https://t.co/j0jw6PS0d4

— William Regal (@RealKingRegal) June 27, 2020