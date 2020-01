La polémica que Tessa Blanchard desató con un aparentemente inofensivo tuit, provocó que Allysin Kay, Chelsea Green y otras luchadoras la acusaran de bulling sobre ellas y otras compañeras de profesión durante años, e incluso de racismo, por un presunto encontronazo con La Rosa Negra, quien ya se pronunció al respecto y no le guarda rencor alguno a «The Queen of the Diamonds».

Respecto a las acusaciones de racismo, Tessa Blanchard se pronunció públicamete mediante comunicado en su cuenta de Twitter, alegando inocencia; no obstante, para la detonadora de toda la controversia, Allysin Kay, no le resultó suficiente y además la tildó de mentirosa y de escoria a la Campeona Mundial Impact.

► Más acusaciones pesan sobre Tessa Blanchard

Precisamente, las historias de los problemas de Tessa Blanchard continúan llegando.

Varios miembros de IMPACT le habrían dicho a Fightful que, desde que ha estado con la compañía, muchos de sus problemas de actitud percibidos habían desaparecido. Los miembros de Women of Wrestling (WOW) no parecen estar de acuerdo, a pesar de que David McClane les ha pedido que no hablen sobre el asunto.

Una miembro de WOW, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, habló con Fightful y dijo que Tessa Blanchard regañaría a las entrenadoras de WOW, diciéndole a una que no debería estar enseñando y que no pertenecía allí. Se decía que la entrenadora había llorado frente al grupo, y cuando alguien trató de comunicarse con Blanchard al respecto, a ella no le interesaba hablar, diciendo se estaba volviendo exagerado.

A medida que Tessa ganó influencia en la compañía, ciertas cosas debían ser aprobadas por ella, lo que realmente se incrementó en la temporada 2. A medida que avanzó dicha temporada, Blanchard se convirtió en la cara de la compañía, entrenadora principal y trabajó en las relaciones con los talentos.

Hubo una confrontación entre Tessa y otro nombre importante en WOW, después de varias semanas de tensión que eventualmente se convirtió en una batalla verbal frente a los demás. No se reveló quién tuvo la culpa en esa situación particular. Hubo otra confrontación pública, con gritos incluidos, entre Tessa Blanchard y Malia Hosaka, que llevó a Malia a ser la única persona que resultó reprendida, lo que algunas miembros del elenco consideraron injusto.

Varios miembros antiguos de WOW también sintieron que perdieron el empuje una vez que Blanchard apareció y realizó grandes cambios.

Al respecto, Tessa Blanchard todavía no se ha pronunciado sobre este tema.