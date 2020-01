El fin de semana anterior, Tessa Blanchard acaba de vivir el mejor momento de su carrera profesional, cuando en Hard To Kill, un nuevo PPV de Impact Wrestling, derrotó a Sami Callihan en el evento estelar y se coronó Campeona Mundial Impact, siendo la primera mujer en hacerlo para dicha empresa.

Este hecho, contrasta enormemente con la polémica que desató un aparentemente inofensivo tuit, provocando que Allysin Kay, Chelsea Green y otras luchadoras acusaran a Tessa Blanchard de bulling sobre ellas y otras compañeras de profesión durante años, e incluso de racismo en toda regla, por un presunto encontronazo con La Rosa Negra, quien ya se pronunció al respecto y no le guarda rencor alguno a «The Queen of the Diamonds».

Por lo descrito, justo después de su enorme triunfo, cuando las cámaras del show se apagaron, la luchadora se dirigió al público para hablar sobre la polémica que giraba su alrededor; sin embargo, no aclaró mayor cosa, y desde entonces había permanecido en silencio.

Tessa Blanchard ha roto su silencio sobre las acusaciones de racismo que pesan en su contra. La Campeona Mundial Impact había permanecido en silencio sobre las acusaciones en su contra a pesar de estar en el centro de atención mientras ganaba el título mundial Impact en Hard To Kill. Este jueves por la noche, ella publicó la siguiente nota en su cuenta de Twitter, pidiendo que se tomen un momento para leerlo:

I hope everyone will take a moment to read this. pic.twitter.com/gRPUlCYd6a

— Tessa Blanchard (@Tess_Blanchard) January 17, 2020