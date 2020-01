Allysin Kay responde a Tessa Blanchard: "Eres escoria"

El jueves, cinco días después de que saltara la polémica desatada por Allysin Kay y otras luchadoras acerca de su persona, Tessa Blanchard se pronunció públicamente al respecto mediante comunicado en su cuenta de Twitter.

Pero la detonadora de toda la controversia, Allysin Kay, ha respondido a Blanchard.

You can try to babyface the fans, but the majority of our peers know Rosa’s story is true and that’s what matters.

I really hope that one day the other two witnesses of this incident come forward and further expose you as not only a racist, but a liar and an undeniable scumbag. https://t.co/FSXZhiEQaY

— Allysin Kay (@Sienna) January 17, 2020