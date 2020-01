Tessa Blanchard, acusada de racismo y "bullying" por compañeras de WWE, AEW y NWA

Mañana, desde el Bomb Factory de Dallas, Texas, Tessa Blanchard puede hacer historia. Por primera vez, una luchadora está a un paso de convertirse en máxima campeona de una compañía de primer nivel «mainstream» (Princess KimberLee ya lo consiguió en Chikara hace casi un lustro), cuando la hija del legendario Tully Blanchard enfrente a Sami Callihan por el título mundial de Impact Wrestling en el PPV Hard To Kill. Una cita en la que muchos focos estarán puestos sobre ella, salga o no victoriosa. Sin embargo, los titulares le han llegado 24 horas antes.

► Chelsea Green, Allysin Kay y otras, unidas contra Tessa Blanchard

Con una publicación aparentemente inofensiva, Blanchard instó al panorama femenil a la sororidad.

Hey women, try supporting one another. Cool things happen. — Tessa Blanchard (@Tess_Blanchard) January 11, 2020

Hey mujeres, intentad apoyaros unas a otras. Cosas guays ocurren.

Pero todo dio un inesperado giro de guión cuando Allysin Kay, actual Campeona Mundial NWA, replicó así a tal tuit.

Remember when you spat in a black woman’s face and called her the N-word in Japan? Was that you “supporting women“? The AUDACITY of this tweet https://t.co/P49uNWsqIH — Allysin Kay (@Sienna) January 11, 2020

¿Recuerdas cuando escupiste en la cara de una mujer de color y le dijiste la palabra N en Japón? ¿Esa fue tu manera de ‘apoyar a las mujeres’? La OSADÍA de este tuit

Que contaron con el respaldo de Chelsea Green.

You’ve consistently put down, bullied, and belittled countless female coworkers, including me. Is that support? https://t.co/MrOOksiijk — CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) January 11, 2020

Has estado hundiendo, intimidando y denigrando a infinidad de compañeras de manera sistemática, incluyéndome a mí. ¿Eso es apoyo?

Y Blanchard intentó defenderse a continuación. Aunque la verdad, tal vez empeorando las cosas.

I’ve never been anything but kind to u. I’ve dealt with mean girls since I started..not saying I’m a saint, hell I’ve had my ups&downs & Ive made silly decisions…Such is life. u have ZERO merit in your comments..Instead putting me down here for a little clout…you’ve got my #! https://t.co/wBxvnnUx4G — Tessa Blanchard (@Tess_Blanchard) January 11, 2020

Nunca he sido otra cosa que amable contigo. He lidiado con chicas perversas desde que empecé… No digo que yo sea una santa, demonios, he tenido mis altibajos y he tomado decisiones estúpidas… Así es la vida. Pero tú tienes CERO legitimidad en tus comentarios… En vez de desprestigiarme por aquí para ganar un poco de publicidad… ¡tienes mi número!

Sin embargo, lo que parecía quizás un conflicto personal reducido al triángulo Blanchard-Kay-Green, con el paso de los minutos nuevos nombres se sumaron al bando de las acusadoras. Caso de Black Rose, la supuesta afectada por ese episodio de racismo, en respuesta a un segundo alegato de defensa de Blanchard.

not true. That’s my statement and the most attention I’ll give it because of how actually ridiculous it is. — Tessa Blanchard (@Tess_Blanchard) January 11, 2020

no es verdad. Esa es mi declaración, y esa será toda la atención que le daré por lo absurdo que es esto.

@Sienna & @ImChelseaGreen Thank you so Much!!!!…….

That Story!!!!…. Yes, that's happens on Japan 2017!!! If @Tessa_Blanchard do not Remember it … Can I!.. I am not a Mean Girl with any Coworkers around the world . Be kind of #racist is not ridiculous is a #sickness https://t.co/wGnSnmNhvg — La Black Rose from Puerto Rico (@LaAbusadoradePR) January 11, 2020

Allysin Kay & Chelsea Green, ¡¡¡¡Muchas Gracias!!!!…. ¡¡¡¡Esa Historia!!!! ¡¡¡Sí, ocurrió en Japón en 2017!! Si Tessa Blanchard no lo recuerda…¡Yo Sí!… No soy una Chica Perversa con mis compañeras de trabajo alrededor del mundo. Ser racista no es algo absurdo, es una enfermedad

O de otra competidora del Imperio McMahon, Isla Dawn.

As someone who experienced your bullying firsthand, received regular verbal abuse, was spat on, had rumours spread about me, dealt with multiple attempts by you to blacklist me from other companies, (plus more), I just pray you now follow your own advice. https://t.co/MWtmUKLOyf — Isla Dawn (@IslaDawn) January 11, 2020

Como alguien que ha vivido tus intimidaciones de primera mano, recibido acoso verbal de manera habitual, desprecio, has difundido rumores rumores sobre mí, lidiado con múltiples intentos de tu parte por ponerme en la lista negra de otras compañías, (y más), sólo espero que sigas tu propio consejo.

Y más: Tanea Brooks, antigua Knockout de Impact y hoy estilista en AEW.

I like to think people change over time. But I can confirm the bad behavior & non supportive attitude in Japan, I was there https://t.co/u1e60bgdE6 — REBEL/ Tanea (@RebelTanea) January 11, 2020

Me gusta pensar que la gente cambia con el tiempo. Pero puedo confirmar ese mal comportamiento y actitud poco solidaria en Japón, yo estuve ahí.

Kay, por su parte, quiso aclarar por qué reveló tal episodio.

The reason I’ve never said anything until now is because it wasn’t my story to tell. I made it clear to La Rosa that I had her back, and today was the day she gave me permission. You can’t force someone to come forward, but you can be there for them. THAT is “supporting women”. — Allysin Kay (@Sienna) January 11, 2020

La razón por la que no he dicho nada hasta ahora es porque no era mi historia. Dejé claro a La Rosa que la respaldaba, y hoy fue el día que me dio su permiso. No puedes forzar a alguien a dar un paso adelante, pero puedes estar ahí para ella. ESO es ‘apoyar a las mujeres’.

SÚPER LUCHAS seguirá informando de cualquier actualización al respecto. En cualquier caso, el combate de Tessa Blanchard en Hard To Kill, para bien o para mal, ya cuenta con mucha mayor exposición tras toda esta polémica.