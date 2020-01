A finales del pasado mes, Cody Rhodes anunció que AEW estaba a punto de alcanzar la cifra de 100 mil boletos vendidos desde que los Élite iniciaran su calendario de eventos con Double Or Nothing en mayo de 2019. Una cantidad tal vez no sorprendente si la medimos bajo los parámetros de WWE, pero que no deja de resultar digna de elogio para una empresa que como quien dice nació ayer. Sin embargo, el Imperio McMahon viene propagando el bulo entre los mentideros de la industria de que esos «sold outs» fueron un fraude.

► Cody Rhodes y la fidelidad a WWE

Y no será esta la única afrenta de WWE que tengan que encarar los responsables de AEW. Bajo una charla en Busted Open Radio, «The American Nightmare» reconoce que será complicado que ciertas arenas tradicionalmente ligadas a WWE les abran las puertas de par en par.

Yo buscaba llegar al Prudential Center. Es un edificio maravilloso. Estuve en varios eventos que WWE hizo allí. Estuve en Hell in a Cell. De hecho, fue el único PPV que estelaricé con WWE […] Conozco bien ese edificio. Estoy más que entusiasmado de poder estar en New Jersey y en el área de New York. No es fácil. Como saben ustedes, algunos de esos edificios tienen una longeva historia con WWE, hay muchos elementos de lealtad. Hay muchos hombres y muchas mújeres jóvenes que se muestran proclives. Y muchos hombres mayores y mujeres mayores que se muestran, ya saben, inquietos de que aparezca una compañía nueva de lucha libre. Los jóvenes son los que dijeron, ‘no, esto es genial. Hemos visto lo que están haciendo en otros recintos. Los están llenando y los queremos aquí’. Ese primer show va a ser… va a ser un exitazo.

El episodio de AEW Dynamite del 25 de marzo tendrá lugar desde el Prudential Center, y considerando las declaraciones de Cody Rhodes, seguro que habrá preparado algo a la altura del acontecimiento.

Y es que el mercado neoyorquino siempre ha constituido una de las mecas para WWE, y en 2018 esto quedó patente. Vince McMahon intentó que el Madison Square Garden siguiera siendo arena exclusiva de su empresa cuando escuchó que NJPW y ROH planeaban llevar a cabo allí G1 Supercard. Afortunadamente para la lucha libre, el Garden ya no se casa con nadie.