Durante el episodio de WWE RAW del 6 de mayo se disputaron las luchas de la primera ronda de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring:

Faltarían dos: Kofi Kingston vs. Rey Mysterio y Shayna Baszler vs. Zelina Vega.

► WWE King of the Ring

Al término del programa, se dieron a conocer los combates en SmackDown de la primera ronda del King of the Ring que se darán el viernes:

The FULL 2024 WWE King of the Ring bracket has been unveiled: pic.twitter.com/BqEAMnd33x — Wrestle Ops (@WrestleOps) May 7, 2024

¿Quiénes te parece que son los favoritos? ¿Y quiénes te gustaría que salieran victoriosos en estos primeros choques del torneo?

