WWE RAW 6 DE MAYO 2024 .— Este lunes inician los torneos King of the Ring y Queen of the Ring. En esta primera ronda veremos cuatro luchas varoniles y cuatro femeniles con Superestrellas de Raw. Los ganadores irán avanzando a las siguientes etapas. A la par, en SmackDown se celebrarán eliminatorias similares, y la gran final será el 25 de mayo en Arabia Saudita. Destaca para este episodio el anticipado encuentro entre Gunther y Sheamus, un duelo que bien podría haber sido la final. ¿Cuál de estos dos colosos avanzará? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el XL Center, en Hartford, Connecticut.

Las luchas de la primera ronda de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring por parte de Raw son:

WWE Raw 6 de mayo 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro