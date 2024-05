Ilja Dragunov tras WWE RAW: «El mundo para mí»

Durante el episodio de WWE RAW del 6 de mayo se disputaron las luchas de la primera ronda de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring. En una de ellas, Ilja Dragunov venció a Ricochet para avanzar a la segunda en uno de sus primeros combates en el elenco principal y al poco de haber sido ascendido después de su tremendo éxito en NXT. ¿Será convertirse en el Rey del Cuadrilátero su primer gran triunfo? Lo veremos próximamente. La semana que viene luchará con Jey Uso.

► Ilja Dragunov, al siguiente nivel

Antes, «The Mad Dragon» estuvo analizando su victoria una vez el programa terminó en Raw Exclusive:

«Creo que sí. Definitivamente creo que sí, porque una cosa siempre está clara para mí: quiero luchar contra los mejores. Ricochet era sin duda uno de los mejores. Pero lo mencioné. Hice una promesa. Ilja Dragunov lleva las cosas al siguiente nivel, y eso es exactamente lo que hice esta noche. Elevé el nivel de todo.

«Significa el mundo para mí. Si hay algo que creo que puedo lograr en las personas, es hacerlas creer. Hago que crean en todo lo que hago en este ring. Hay una cosa por la que me mantengo firme, y es algo que todos en esta multitud desean tener, es un espíritu de lucha ridículamente fuerte«.

