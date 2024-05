CM Punk: «Drew McIntyre no puede ganar contra mí»

Durante el episodio de WWE RAW del 6 de mayo no hubo un nuevo encontronazo de CM Punk con Drew McIntyre pues «The Scottish Warrior» se fue cuando el «Best in the World» entró al escenario después de ser sacado del torneo King of the Ring debido a una lesión. Su oponente, también lesionado, dijo que quiere enfrentarlo y que cuando lo hagan le romperá la cara y el corazón, así sea en Escocia, su país natal, donde se celebrará Clash at the Castle.

► CM Punk de Drew McIntyre

Y el tema no quedó ahí por esta noche en espera de ver qué sucede más adelante pues Punk estuvo también en Raw Exclusive y adelantó que McIntyre no va a salir victorioso de su disputa.

«Termina conmigo rompiéndole la cara. Ya no se trata de ser amable. Se trata de él quitándome tiempo de mi carrera. Se trata de él potencialmente arruinando un momento de WrestleMania para mí, y de mi deseo de mostrarle que eligió una pelea muy personal con el tipo más rencoroso del roster, y que no puede ganar. He peleado contra tipos grandes antes. He recibido golpes. Psicológicamente, él no puede hacerme daño, y voy a romperle el corazón».

Ya sea que se enfrenten en tierras escocesas, donde probablemente no lo hagan porque WWE no querrá que el público se vaya contra CM Punk en apoyo de su compatriota, o en SummerSlam, sin duda es realmente interesante lo que está pasando entre las dos Superestrellas. Y eso que ambos están lesionados en estos momentos. ¡Qué pasará cuando estén sanos!

