Solución al código QR visto en WWE RAW (6/7)

Recordemos primero el mensaje detrás del código QR que se vio durante Backlash: France:

«¿Conoces la historia del pastor y la oveja perdida? El pastor dejó a las otras 99 para buscar a la que se había extraviado. Se regocijó al encontrarla. A ninguno de ustedes le importó, a sus familias no les importó, a sus amigos no les importó. Los dejaron que la oscuridad los consumiera, los dejaron solos, pero yo los liberé. Ahora son mi familia y haremos lo que sea para protegerla. No puedo esperar a que veas lo que hemos llegado a ser; es hermoso.»

► El código QR WWE RAW (6/7)

De esta manera, encaramos el QR que apareció en el nuevo episodio de WWE RAW mientras estaban en pantalla CM Punk y Drew McIntyre.

En esta ocasión tenemos dos mensajes. Por un lado, vemos un video que dice:

«Bebe de su sufrimiento. Incluso ahora dudas de nosotros. Pero pronto lo entenderás. Que todo lo que siempre quisimos fue una oportunidad».

Por el otro, también muestra un cuervo en la parte inferior que conduce a un rompecabezas, el cual dice:

NO SABES NADA

EL INFIERNO ES SOLO UNA PALABRA

LA REALIDAD ES MUCHO

PEOR

Uncle Howdy QR code video and a little puzzle #WWERaw pic.twitter.com/ma5ZTYgyaQ — Capo 🎖️ (@UndisputedCapo) May 7, 2024

Los fallos de pantalla y los códigos QR en la programación de WWE han estado apareciendo desde el episodio del 8 de abril de WWE RAW. Por ahora se sigue desconociendo cuando se resolverá toda esta situación creada a su alrededor.