Dos luchas de King y Queen of the Ring 2024, serán en house show

Pocas veces suceden cosas importantes en House Shows de WWE, pues aunque se ponen en juego campeonatos, es muy raro que cambien de manos; sin embargo, ahora habrá dos combates importantes para el evento de King of the Ring y Queen of the Ring 2024.

Durante el programa de RAW, se habían anunciado cuatro combates de cada una de las ramas para ese torneo; sin embargo, se decidió que dos de esos combates no se realizarían en evento televisivo.

Fue así que se anunció que la lucha de Kofi Kingston vs. Rey Mysterio y Shayna Baszler vs. Zelina Vega, se realizará en un evento no televisado este fin de semana, aunque no se especificó en cuál, pues hay eventos programados el sábado y domingo.