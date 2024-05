Jey Uso: «Necesito ganar King of the Ring»

Una de las máximas de la lucha libre profesional, que podríamos extender la vida misma, es que es más fácil llegar que mantenerse. Por ejemplo, si hablamos de títulos mundiales, sin pretender faltar al respeto, incluso Jinder Mahal fue Campeón WWE. Esa precisamente es una frase que ha dicho muchas veces Cody Rhodes, el Campeón Indiscutible, quien tiene una tarea más ardua ahora que en su camino al cinturón. Y ello nos lleva a Jey Uso.

► Jey Uso necesita ganar King of the Ring

El luchador samoano se ha convertido en una de las estrellas individuales más populares de la WWE en la actualidad pero mientras va quedando atrás su rivalidad con The Bloodline, después de haber salido derrotado de su oportuindad por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, estando alejado también de Jimmy Uso, es decir, al tiempo que todo lo que lo hizo sobresalir como «Main Event Jey Uso» se deja en el pasado, ¿cómo mantiene su impulso?

Y ahí entra el torneo King of the Ring. Jey Uso sabe que tiene que ganarlo para seguir en la cresta de la ola.

«Man, ganar el King of the Ring significaría mucho en este momento. He tenido varias veces en las que he quedado corto, pero está bien. Enfrentar la adversidad, tienes que seguir presionando el acelerador para mantenerlo funcionando. Voy a mantener una actitud positiva al respecto. En cada ronda de campeonato, he quedado corto tratando de conseguir mi primer campeonato individual en 2024. Aún no lo he logrado, pero está bien. Necesito esta victoria en el King of the Ring para empezar a avanzar un poco.

«Fue increíble, de verdad. Ver todas las luciérnagas aparecer, me emocioné mucho. No he tenido mucho tiempo para hablar de ello. Pero mucha gente me ha estado preguntando cómo lo viví desde mi punto de vista. Simplemente sentí que Bray Wyatt me estaba mostrando su cariño. Es la primera vez que veo aparecer las luciérnagas, creo, desde que él se fue. Así que realmente me emocionó ver todo eso. Me sentí bendecido con eso».

