Así quedó Sheamus después de WWE RAW: «No más»

Durante el episodio de WWE RAW del 6 de mayo se disputaron las luchas de la primera ronda de los torneos King of the Ring y Queen of the Ring. En una de ellas, Gunther venció a Sheamus. Los dos veteranos entregaron un nuevo banger, como le gusta decir al «Celtic Warrior», del que este mismo salió mal parado, no solo por la derrota sino también por el daño físico. De hecho, tan pronto como terminó el programa acudió a las redes sociales para mostrar las secuelas de la batalla.

► Sheamus después de WWE RAW

There will be no part 4. pic.twitter.com/hGlzvvi4dj — Sheamus (@WWESheamus) May 7, 2024

Como vemos además Sheamus indica que no quiere un cuarto enfrentamiento con Gunther que sería el cuarto, haciendo referencia a que este reciente fue el tercero, y los dos primeros fueron durante el SmackDown del 7 de octubre de 2022, donde ganó «The Ring General», y en Clash at the Castle ese mismo año, donde también lo hizo para retener el Campeonato Intercontinental. Hasta ahora, en manos a mano, el luchador de Irlanda no ha sido capaz de vencer al de Austria.

Cambiando de tema pero continuando con el daño físico, otro que también lo sufrió fue Ricochet enfrentando a Ilja Dragunov en otra de las luchas del torneo. «The One and Only» de hecho tuvo el mismo destino que Sheamus ya que fue derrotado y estaba notablemente dañado después:

Honestly, who gives a shit anymore. 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/WrdFyYwnQD — Ricochet (@KingRicochet) May 7, 2024