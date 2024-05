Gunther clasifica en King of the Ring derrotando a Sheamus

El duelo estelar de RAW del 6 de mayo enfrentó a Gunther y Sheamus por el tercer pase en el Torneo King of the Ring.

Ambos luchadores son bastante fuertes y desde el primer momento buscaron demostrarlo con golpes y empujando a su rival.

Gunther partía como favorito, pues después de haber terminado un largo reinado con el Campeonato Intercontinental, buscó un nuevo objetivo con el Ring of The Ring, pero el Guerrero Celta estaba regresando después de una lesión y no iba a permitir que este certamen se le escapara de las manos, pues ya lo ganó una vez.

Ambos chocaron en un encuentro de poder a poder, intercambiando castigos y oportunidades de terminar el encuentro, pero el otro gladiador impedía que la lucha terminara.

Kaiser intervino golpeando a Sheamus por lo que fue expulsado de ringside, pero el golpe en la rodilla dejó lastimado al celta. Sin embargo, no se rindió en ningún momento y siguió atacando, aunque Gunther también buscó seguir atacando y lastimando a su rival.

Sheamus consiguió acomodar un rodillazo y luego una Brogue Kick, pero el General no se rindió y rápidamente aplicó un medio cangrejo, el cual pese a la resistencia del celta o hizo rendir.