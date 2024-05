3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 6 de mayo 2024

WWE RAW 6 DE MAYO 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a King and Queen of the Ring 2024. En el evento estelar, Gunther derrotó a Sheamus y avanzó en el torneo clasificatorio para King of the ring.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – Bronson Reed vs. Chad Gable

No tuvieron casi nada de tiempo y solo sirvió para establecer la triple amenaza que tendrán junto a Sami Zayn por el Campeonato Intercontinental WWE.

► 1 – Zoey Stark vs. Ivy Nile

Una lucha que tuvo intensidad, pero careció de tiempo y terminó siendo un poco floja para el talento de ambas y lo que estaba en juego.

LO MEJOR

► 3– Iyo Sky vs. Natalya

Aunque el resultado era el previsible, Natalya lució bastante bien aquí y trabajó de buena manera con Iyo Sky, quien de a poco empezó a carburar con su ofensiva. Mucho llaveo por parte de ambas.

► 2– Gunter vs. Sheamus

No hay mucho que agregar. Tremendo combate en el que su único punto negativo fue el el hecho de que apresuraron el final porque ya concluyeron las tres horas del programa. Ambos se dieron con todo.

► 1- Ilja Dragunov vs. Ricochet

Al igual que la anterior, este fue un combatazo. Una mezcla interesante de estilos e Ilja Dragunov demostró por qué es uno de los mejores luchadores del mundo, libra por libra. Ricochet lució bastante bien y gracias a su estilo, puso en aprietos al ex Campeón NXT, pero ciertamente ambos tuvieron el tiempo suficiente para mostrar de lo que son capaces.