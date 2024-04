3×3: Lo mejor y lo peor de WWE SMACKDOWN 26 de abril 2024

WWE SMACKDOWN 26 DE ABRIL 2024 .— Este viernes se celebró un nuevo episodio de la marca azul, y ya vamos rumbo a WWE Backlash. El programa concluyó con un combate entre Cody Rhodes y Carmelo Hayes, con victoria del primero.

LO MEJOR Y LO PEOR DE WWE SMACKDOWN 26 DE ABRIL 2024

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de SmackDown, en orden descendente:

LO PEOR

► 2– Naomi vs. Tiffany Stratton

El combate era decente, pero la llegada (inexplicable para la rivalidad) de Nia Jax incidió el resultado y tuvimos otra descalificación, que motivó una triple amenaza para Backlash, y sin Nia Jax precisamente.

► 1– Bron Breakker vs. Cedric Alexander

Una lucha que no duró ni 30 segundos. Nada bueno aquí salvo la destrucción total de Bron Breakker.

LO MEJOR

► 3– Llegó el Draft

Con las primeras 16 selecciones, se empieza a marcar el destino de las Superestrellas del elenco principal, y con la debida nostalgia por la presencia de varios miembros del Salón de la Fama WWE, con los Dudley Boyz como los más ovacionados. Algunas selecciones obvias y otras muy interesantes, vimos cómo están quedando los equipos en ambas marcas, sorprendiendo gratamente la presencia de Carmelo Hayes (el ser seleccionado en primera ronda, aunque era una obviedad que iba para el elenco principal) y Kiana James, ambos provenientes de NXT.

► 2– Firma de contrato

No fue una rivalidad encarnizada ni nada por el estilo, pero sí una basada en el respeto mutuo, con Cody Rhodes y AJ Styles sabiendo perfectamente cuáles son sus roles. Para el tiempo que han tenido para construirla, ha resultado adecuado lo que se ha visto aquí.

► 1 – Cody Rhodes vs. Carmelo Hayes

Carmelo Hayes llegó oficialmente a SmackDown y no tardó en lanzar el reto a Cody Rhodes, aunque no por el título. El combat se dio en el estelar y Melo no se achicó por enfrentarse al actual Campeón, y le dio una dura batalla. Tal vez un movimiento no les salió bien, pero el resto del combate fue verdaderamente bueno y el ex Campeón NXT se ganó el respeto de The American Nightmare en su primera noche como miembro del elenco principal.