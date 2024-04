3×3: Lo mejor y lo peor de WWE RAW 22 de abril 2024

WWE RAW 22 DE ABRIL 2024 .— Este lunes se celebró un nuevo episodio de Monday Night Raw, y vamos rumbo a Backlash 2024. En el evento estelar, Becky Lynch ganó la campal femenil y se convirtió en la nueva Campeona Mundial.

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de WWE Raw, en orden descendente:

LO PEOR

► 2 – The New Day vs. Imperium

Esta rivalidad ha sido bastante repetitiva y el combate que sostuvieron en esta ocasión no fue mejor que sus predecesoras. De hecho, lo más destacado terminó siendo el brutal ataque de Kaiser a Vinci tras la derrota de Imperium.

► 1 – Batalla campal

Salvo el último tramo y algún destello cómico de Chelsea Green, la batalla campal no fue nada del otro mundo, y al final, quedaron las dos finalistas que más lo merecían. Aunque la decisión de ver a Becky Lynch como campeona es cuestionable, es la opción más segura aquí, aunque lo peor fue el hecho de que fue una forma muy extraña de determinar al reemplazo de Rhea Ripley. Hubiera sido mejor que Becky y Liv se batieran en un duelo, tras ser las últimas sobrevivientes de la campal.

LO MEJOR

► 3– Sheamus vs. Shinsuke Nakamura

Sheamus volvió, y aunque el estado físico dista de ser el ideal (incluso fue objeto de burlas de McIntyre), ha podido mostrar sus cualidades en el ring, sobreponiéndose a un duro rival como Nakamura. El combate, si bien no fue un clásico, pero fue bastante aceptable.

► 2– DIY vs. Awesome Truth

Una lucha que de amistoso no tenía nada, a pesar de que los equipos se llevaban bien. La acción fue bastante pareja y este fue un buen primer examen para The Miz y R-Truth, defendiendo el título con éxito.

► 1- Renace King of the Ring

El evento King and Queen of the Ring se llevará a cabo en mayo en Arabia Saudita, y ya empezó a hablarse de aquello, con Drew McIntyre, Gunther y Xavier Woods expresando sus intenciones de convertirse en el nuevo rey. Si bien no resulta muy relevante en el largo plazo, pero fue bueno ver cómo hicieron canónico el último reinado de Woods, sumado al hecho de que luchadores del calibre de McIntyre y Gunther han decidido prestarle atención a este torneo.