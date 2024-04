Durante el episodio de WWE RAW del 22 de abril, Becky Lynch se convirtió en la nueva Campeona Mundial. Es la primera vez que «The Man» gana este título, por el que tuvo una oportunidad en WrestleMania XL contra la anterior monarca, Rhea Ripley. El cinturón estaba vacante después de que esta se lesionara debido a un ataque de Liv Morgan, quien fue la última a la que eliminó la nueva reina en la batalla campal que el elenco femenil protagonizó para cerrar el programa.

Una vez terminado el mismo, la luchadora acudió a las redes sociales para publicar un mensaje:

«The Man ha vuelto a donde pertenece, como Campeona Mundial. #AndNew».

The Man is back where she belongs, as your Women’s World Champion. #AndNew https://t.co/thZ65Ipurp

— Rebecca Quin (@BeckyLynchWWE) April 23, 2024