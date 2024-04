Jade Cargill va a ser una de las muchas Superestrellas de WWE elegibles durante el Draft 2024 que comenzará en el SmackDown del 26 de abril y que terminará en el Raw del 29 de abril. Hasta ahora, la luchadora ha aparecido en las dos marcas pero siendo integrante de la azul. ¿Cambiará a la roja? Lo veremos en los próximos días. Cabe mencionarse que ella dijo recientemente que quiere ser la Campeona Mundial para cuando Rhea Ripley vuelva de la lesión.

► Jade Cargill y el WWE Draft

También podríamos suponer que habrá algún luchador o luchadora que se quede como agente libre trabajando en los dos programas. ¿Podría ser su caso? Eso suele reservarse para estrellas como Brock Lesnar. También lo veremos. De momento, ella está dispuesta a hacerlo.

«No pensé que estaría en SmackDown al principio, pero resultó así y me encanta. El ambiente en el vestuario es fenomenal. No me importaría aparecer en Raw y mostrarles de qué estoy hecha. Ambas opciones me parecen bien. Amo los viernes, eso sí lo diré. Pero también amo los lunes. Mientras tenga un horario, estoy bien con eso. Si necesitan que haga ambos programas, los haré, porque eventualmente lo haré. Quien me quiera, que venga por mí», dice Jade en The Babyfaces Podcast.

Quizá ella no sea una estrella tan grande todavía, aunque WWE tenga la intención de que así sea, por lo que probablemente se unirá a una marca y estará trabajando en ella a tiempo completo demostrando su valía e intentando tener el mayor éxito posible.

