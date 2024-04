Semanas atrás un informe apuntaba a que AJ Lee no desea hacer un retorno memorable a la WWE. Poco después, su esposo, CM Punk, cerraba todavía más la puerta adelantando que probablemente la exluchadora no volverá. Han pasado casi 10 años desde su salida de la compañía y si bien trabajó en Women of Wrestling como productora seguramente pocos tengan la esperanza de que eso suceda. Entre ellos podríamos situar a Roxanne Pérez, la actual Campeona NXT.

► Roxanne Pérez sueña con AJ Lee

Porque si «The Black Widow» no vuelve, «The Prodigy» no va a retirarse.

«Estamos intentándolo. Trabajando duro. Ya sabes, espero que algún día ella regrese y tal vez podamos hacer algo juntas. Ese sería como mi sueño. No puedo retirarme sin haber tenido una lucha contra AJ Lee, así que… Tampoco puedo estar luchando a los 80 años. Ella es genial. La conocí cuando tenía 12 años y estaba llorando. Era una fan y le estaba diciendo que algún día sería luchadora. Ella fue tan solidaria y tan genial.

«Luego la conocí un par de años después cuando estaba en Ring of Honor. Ella me recordaba de ese momento y recuerdo que me dijo: ‘Espero que me superes y que todos se olviden de mí’. Eso fue tan especial para mí porque ella era alguien a quien admiraba mucho. Así que tenerla diciéndome: ‘Tú sigue adelante y lleva mi legado y hazlo aún más grande’. Eso fue como una de las mejores cosas que podría haber escuchado de uno de mis héroes», dice Roxanne en Ring The Belle.

Después de dejar la WWE en 2015, AJ Lee ha estado involucrada en una variedad de proyectos. Desde su libro de memorias, ‘Crazy Is My Superpower’, hasta haber estado involucrada en causas benéficas (salud mental, empoderamiento femenino, derechos de los animales…) pasando por trabajos como actriz o apariciones en eventos relacionados con distintas industrias, como la lucha libre o los cómics…