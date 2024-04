Swerve Strickland: «Bryan Danielson me debe una»

Durante su ascenso en AEW en 2023 que lo llevó a convertirse en Campeón Mundial en 2024, Swerve Strickland tuvo una dura prueba cuando enfrentó a Bryan Danielson en el especial Dynamite: Title Tuesday. A pesar de la situación en que se encuentra actualmente, entonces salió derrotado en un combate que además fue para ser retador al Campeonato TNT. Fue la primera y única vez que los dos luchadores se encontraron en el cuadrilátearo. ¿Habrá una revancha y por el título máximo?

► Swerve Strickland apunta a Bryan Danielson

Si depende de Swerve, parece que sí, pues no se ha olvidado de aquel combate y quiere tener otro:

«Espero que esté bien, porque vi la lucha [con Will Ospreay]. Espero que esté bien. Cuando sea el momento adecuado para que regrese, tengo un asunto pendiente con él, ya que nos enfrentamos en Dynamite y perdí ese combate. Él me debe una revancha«, explica el campeón en News4Jax.

Es interesante también tener en cuenta la victoria de Danielson ante Will Ospreay en Dynasty pues la misma puede impulsarlo a recibir una oportunidad contra Strickland. De hecho, quizá en el próximo Dynamite «The American Dragon» tome estas palabras de «The Realest» e intente posicionarse como el siguiente retador al campeonato. Aún falta un mes, podrían tener una buena rivalidad para enfrentarse en Double or Nothing. Veremos qué sucede con ambos a continuación.

