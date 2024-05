Ricochet después de WWE RAW: «Algo debe cambiar»

La semana pasada, se convirtió en el primer Campeón WWE Speed. Está por ver qué importancia tiene tanto el título como el programa a lo largo del tiempo pero una victoria como esta nunca es mala cosa. No obstante, durante el episodio de WWE RAW del 6 de mayo, Ricochet quedó eliminado del King of the Ring 2024 al ser derrotado por Ilja Dragunov.

► Ricochet debe cambiar

Una caída la de esta noche tras la cual «The One and Only» entiende que algo debe cambiar. No aclara lo qué ni da muestras de que realmente vaya a dar una giro notable próximamente -de hecho, no es la primera vez que hace una declaración similar- pero veremos qué hace en las próximas semanas y si encuentra otro camino en la WWE.

«Una vez más nos encontramos en una situación muy familiar. Parece que no importa lo que haga: puedo entrenar, desafiarme a mí mismo, darlo todo, pero nunca parece ser suficiente. Nunca es suficiente cuando realmente cuenta. Me veo atrapado en esta posición una y otra vez, semana tras semana. Algo tiene que cambiar.»

Honestly, who gives a shit anymore. 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/WrdFyYwnQD — Ricochet (@KingRicochet) May 7, 2024

