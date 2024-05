Ricochet se corona primer Campeón Speed de WWE

No sé si el concepto WWE Speed tendrá mucho recorrido o será una de tantas ideas que la empresa acaba por retirar en poco tiempo, pero en cualquier caso, combates de tres minutos de duración nunca serán algo reseñable, menos aún si estos sólo pueden verse a través de X (Twitter).

Desde su primer episodio el pasado 3 de abril, no obstante, WWE Speed ha gozado de un estimable seguimiento por parte de los fans, camino hacia la coronación del primer monarca de este programa. Y hoy, en su final, Ricochet se ha alzado con la presea, dejando antes por el camino a Dragon Lee y JD McDonagh en primera ronda y semifinales, respectivamente.

«The One and Only» derrotó a Johnny Gargano en disputado duelo que a diferencia de los anteriores de la justa, tuvo cinco minutos de tiempo límite. Y a Ricochet le sobró más de medio para poner de espaldas planas a Gargano, tras su Handspring Cutter.

En un vídeo poscombate, como primeras declaraciones de Ricochet bajo su nuevo estatus de Campeón Speed, el gladiador dijo lo siguiente.

Congrats, @KingRicochet!!! @KingRicochet has made history as the first-ever #WWESpeed Champion! 🙌 pic.twitter.com/vfRPz9R35G