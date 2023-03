WWE iba a repetir el incidente de MJF en Revolution

Durante Revolution 2023, MJF lanzó agua a un niño que estaba viendo el evento, creando una notable controversia. No faltaron quienes dieron su opinión, como hizo Ric Flair no hace mucho:

“Sí. Es una reacción barata. Quieres hacer algo para calentar y entusiasmar a la gente, eso no emocionará a nadie, te cortas tan profundo que cuando balanceas tu cabello, arrojas sangre por todos lados. Eso es lo que hacía todo el tiempo cuando tenía el pelo largo. Entonces se sentirían como si fueran parte de la acción. Están diciendo: ‘Mi*rda, esto no es pintura. Esto es sangre’ [risas]. Estoy totalmente en contra de tirarle cualquier cosa a un niño. Nunca se sabe si tenía hielo y eso. ¿La responsabilidad allí? Estoy seguro de que Tony hizo una voltereta lateral en Gorilla. Esa mi*rda no funcionaría en la WWE. Tengo noticias para ti. Para algo así, si él hiciera eso, eso no funcionaría en la WWE por un minuto”.

LMAO. This is why MJF is the best heel in the business.

MJF took a woman’s drink & threw it at her son.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#AEWRevolution pic.twitter.com/GENUsAaVP5

