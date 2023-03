Josh Alexander ofrece actualización sobre su salud

Josh Alexander tuvo que renunciar al Campeonato Mundial Impact debido a una lesión en el tríceps. Y no solo va a alejarse de los encordados temporalmente para recuperarse sino que también estará fuera de las redes sociales para dedicar más tiempo con su familia. Así lo señala en una reciente publicación en redes sociales en la que también actualiza cómo se encuentra en estos momentos.

Thank you to all who reached out. For anyone who’s ever taken the time to support & bought a ticket to see me do what I love.

I appreciate all the support more than I can even put into words. It’s time for me to give back. Next time you see me I’ll be better than ever.

❤️🙏✌️ pic.twitter.com/JeVywyIOYH

— Josh Alexander (@Walking_Weapon) March 25, 2023