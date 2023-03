Durante Revolution 2023, MJF lanzó agua a un niño que estaba viendo el evento que dio mucho que hablar y que no se tomó como otro gesto de rudo del Campeón Mundial de Peso Completo sino como que fue un poco más allá. En la conferencia de prensa, Tony Khan dijo: “Tuvimos una conversación antes de venir aquí. Tuvimos una conversación seria, y quiero decir que no debe tomarse a la ligera. El joven, Titus, fue un verdadero profesional al respecto. Veremos a Titus nuevamente en AEW. Creo que viene a Sacramento. Estuve con él y fue un verdadero campeón al respecto. El campeón no actuó como un campeón. Titus lo hizo genial“.

LMAO. This is why MJF is the best heel in the business.

MJF took a woman’s drink & threw it at her son.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣#AEWRevolution pic.twitter.com/GENUsAaVP5

— #TeamJD (@EKCone909) March 6, 2023