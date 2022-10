WWE dio cuenta del estatus de campeón en NJPW de Karl Anderson

Que Karl Anderson ostente todavía el Campeonato de Peso Abierto NEVER no significa que NJPW y WWE hayan formalizado un acuerdo de colaboración, pese a los deseos de muchos seguidores de ver una suerte de Forbidden Door entre ambas empresas; cosa que por otra parte no sucedería actualmente porque la casa nipona es de alguna forma aliada de AEW.

El regreso de The OC a WWE se concretó por lo que parece de manera súbita en las últimas semanas, pues de lo contrario, Anderson hubiera perdido su oro ante Hiroshi Tanahashi en el evento Burning Spirit del pasado 24 de septiembre. Esto habría evitado la programación de Anderson para Battle Autumn, una cita que se celebrará el mismo día que Crown Jewel (5 de noviembre), donde «The Machine Gun» también tiene compromiso competitivo, como fue anunciado el lunes.

Y es que ante la imposibilidad de estar en ambos shows por parte de Anderson, surge un conflicto de intereses entre NJPW y WWE que veremos cómo se resuelve.

► WWE y sus referencias a medias

De momento, ni WWE ni NJPW han emitido un comunicado al respecto de la situación y mantienen en los carteles de sus respectivos shows la presencia de Anderson. Aunque anoche, durante NXT, The OC hicieron dupla con Cameron Grimes para enfrentar a The Schism, y Vic Joseph hizo un llamativo comentario antes del inicio del choque.

«Hablando de dar la vuelta al mundo, Eso es exactamente lo que The O.C. han hecho. Impactaron al mundo cuando regresaron a WWE. The OC han estado en todas partes. Quiero decir, Karl Anderson sigue siendo campeón en Japón».

WWE evita mencionar el nombre de New Japan Pro-Wrestling, e igualmente el del Campeonato de Peso Abierto NEVER, en otra evidencia de que no se trata de una promoción cruzada, sino más bien una convergencia de sucesos que han llevado a que Anderson sea monarca de una empresa ajena a la «Gran W» mientras está bajo contrato con esta. Estatus que verá su fin como muy tarde el 5 de noviembre.