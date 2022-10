3×3: Lo mejor y lo peor de WWE NXT 18 de octubre 2022

WWE NXT 18 DE OCTUBRE 2022.— Este martes se llevó a cabo un nuevo episodio de NXT, el último previo a Halloween Havoc. En el segmento estelar, Kevin Owens fue el anfitrión del KO Show, que tuvo como invitados a Bron Breakker, Ilja Dragunov y JD McDonagh.

LO MEJOR Y LO PEOR WWE NXT 18 DE OCTUBRE 2022

A continuación, les presentamos lo mejor y lo peor de NXT, en orden descendente:

LO PEOR

► 3– Raquel Rodríguez vs. Cora Jade

Fue muy corta y realmente se esperaba más de este combate, a pesar de que el final haya tenido algo de sentido. En cuanto al «Pick your Poison», fue mucho mejor el combate entre Roxanne Perez y Rhea Ripley.

► 2- Xyon Quinn vs. Quincy Elliott

Un combate que no aportó en mucho, y que solo sirvió para determinar al co-anfitrión de Halloween Havoc, quien acompañará a Shotzi. Un desarrollo que parecía prometer, pero que no impresionó a nadie.

► 1- Carmelo Hayes y Trick Williams vs. Oro Mensah y Wes Lee

Un encuentro que solo sirvió para las estadísticas y que lamentablemente no se dio como esperábamos, considerando el talento involucrado y la cercanía de la lucha de escaleras por el Campeonato Norteamericano NXT.

LO MEJOR

► 3- ¿Austin Theory nuevo Campeón NXT?

La presencia de Austin Theory en el final de NXT da a entender que podría ir tras el Campeonato NXT y no tras los títulos de Roman Reigns, lo cual lo hace un poco más creíble y factible para el Mr Money in the Bank más joven de la historia. Sin duda, Theory puede este fin de semana aprovechar que sus rivales estarán diezmados para aprovechar, realizar un canje y salirse con la suya, lo cual le daría algo que hacer por un buen rato, beneficiando tanto al luchador como a la marca; no obstante, tampoco se descarta el hecho de que resulte en el enésimo intento fallido. En todo caso, al menos la intriga quedó en el Universo WWE y este será uno de los puntos a observar este fin de semana.

► 2- Un NXT recargado

La presencia de Kevin Owens, The OC, The Judgment Day, Raquel González y Shotzi le dieron reale al programa, a la vez que permitió continuar avanzando en las historias de cara a Halloween Havoc, evento para el que faltan tres días.

► 1- The KO Show

Un KO Show no siempre termina de manera pacífica, y el propio Kevin Owens ya lo había anticipado. La presencia de los contendientes al Campeonato NXT se enfrascaron en una guerra verbal interesante, y prácticamente se vio las intenciones de JD McDonagh, quien podría estar en una rivalidad con el ex Campeón Universal muy pronto.